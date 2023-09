Estudantes participam de sessão de vídeos no caminhão do Ciência Móvel - Mariana Elysio

Publicado 24/09/2023 11:32

O Ciência Móvel do Museu da Vida Fiocruz teve uma passagem de muito sucesso em Cachoeiras de Macacu, dos dias 13 e 16 de setembro. Resultado de uma parceria do Museu da Vida/Fiocruz com a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, o evento contemplou mais de cinco mil pessoas.



O encontro científico se deu na Praça Manoel Diz Martinez e integrou a primeira Festa Literária de Cachoeiras de Macacu, a FLIC. Durante os quatro dias de programação, estudantes e público em geral puderam conferir de perto vários examplares de insetos e outros animais exibidos em caixas entomológicas, observar em detalhes um mosquito Aedes aegypti com o auxílio de microscópios e ainda fazer atividades experimentais com os aparatos Espelhos Sonoros, Sistema de Roldanas, Cadeira Giratória, Giroscópio Humano (Gyrotec) e muito mais.

No interior do caminhão do museu itinerante, os visitantes puderam assistir vídeos educativos de curta duração de diferentes temas científicos e ainda participar de um bate-papo ao final das sessões.



O Ciência Móvel é produto do projeto Arte e Ciência sobre Rodas, com a Gestão Cultural da SPCOC e conta com o patrocínio da Abbott, Droga Raia, IBMR, Nova Rio, Grupo Seres, Concremat, TIVIT e da Prefeitura do Rio, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS e Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa é uma realização do Ministério da Cultura e Museu da Vida Fiocruz.