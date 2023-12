Visita especial - Comunicação Pref. de Cambuci

Publicado 19/12/2023 17:37

Cambuci- No próximo dia 21, Papai Noel vai dispensar o trenó, descansar as renas, e chegar de helicóptero, pousando no Estádio do Floresta Atlético Clube, no Centro da cidade a partir das 17h, em uma promoção da prefeitura local.

De lá seguirá para a Praça da Bandeira, no Contêiner das Artes, com distribuição de lanches para as crianças. Em caso de clima instável, o voo de helicóptero pode não acontecer.