Chegada do SEI a Cambuci aconteceu em clima festivo, focado na redução da burocracia e na agilidade - Foto Divulgação

Chegada do SEI a Cambuci aconteceu em clima festivo, focado na redução da burocracia e na agilidade Foto Divulgação

Publicado 08/04/2026 18:13

Cambuci – Localizado na região noroeste do estado do Rio de Janeiro, Cambuci passa a utilizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), focado na digitalização de processos administrativos. A ferramenta garante mais agilidade na prestação de serviços à população; a instalação aconteceu nesta quarta-feira (8).

A iniciativa é do governo estadual por meio da Secretaria de Transformação Digital e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro (Proderj): “Visa proporcionar a modernização da gestão pública, expandindo o Programa RJ Digital Municípios”, resume o secretário, Feu Braga.

“Com a utilização do SEI, documentos como ofícios, memorandos e processos administrativos passam a tramitar de forma digital, o que reduz a burocracia, gera economia e contribui para uma gestão mais eficiente e sustentável”, diz Braga ao destacar a importância da implantação no município.

“Estamos avançando com a transformação digital em todo o estado, levando mais eficiência à gestão e serviços mais acessíveis à população. A chegada do SEI a Cambuci reduz a burocracia e traz mais agilidade e transparência”, ratifica o secretário.

O sistema foi criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) e disponibilizado gratuitamente a estados e municípios: “É considerado uma das principais soluções de digitalização de processos públicos no Brasil”, reforça o secretário de Transformação Digital.