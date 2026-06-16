Limpeza das margens e ilhas do rio fizeram parte das ações, desenvolvidas por conta do projeto, em parceria - Foto Divulgação

Limpeza das margens e ilhas do rio fizeram parte das ações, desenvolvidas por conta do projeto, em parceria Foto Divulgação

Publicado 16/06/2026 12:22

Cambuci – Classificado como um dos maiores patrimônios naturais da região noroeste do estado do Rio de Janeiro pelo município, o Rio Paraíba do Sul vem recebendo atenção especial do governo de Cambuci, por meio da Campanha de Limpeza e Repovoamento. A nona edição aconteceu domingo (14), reunindo voluntários, parceiros e membros da comunidade em prol da conscientização e da sustentabilidade.

A iniciativa ocorre anualmente, em junho, para marcar a Semana Mundial do Meio Ambiente, focado no projeto ‘Juntos pelo Paraíba’, coordenado por Bruno Parrilha, visando a preservação do rio, que nasce em São Paulo e desemboca na cidade de São João da Barra, no norte fluminense.

Entre as atividades realizadas durante o evento, as principais foram limpeza das margens e ilhas do rio; repovoamento com soltura de de peixes nativos; plantio de mudas de árvores nativas; além de palestras e ações educativas sobre o meio ambiente, envolvendo também estudantes.

A campanha foi desenvolvida em parceria do governo municipal com o Instituto Federal Fluminense (IFF) e instituições (entre elas Águas do Rio). Parrilha comenta que a iniciativa reforça a importância da proteção dos recursos naturais e da educação ambiental, especialmente entre crianças e jovens.

“Incentiva a construção de uma cultura de respeito e responsabilidade com o meio ambiente”, realça enfatizando: “A participação da comunidade demonstra que, juntos, podemos contribuir para um futuro mais sustentável, garantindo que as próximas gerações desfrutem de um meio ambiente cada vez mais saudável e preservado”.

Educação ambiental, conservação da biodiversidade aquática e limpeza resumem as ações. De acordo com a organização, datas, locais de concentração e fichas de inscrição para voluntários são divulgadas nos meses anteriores ao evento, nas redes sociais da prefeitura e do IFF Campus Avançado Cambuci.