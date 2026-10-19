A equipe da Defesa Civil de Cambuci se mantém mobilizada e orienta moradores de áreas de risco a ficarem atentos. - Foto DC/Reprodução

A equipe da Defesa Civil de Cambuci se mantém mobilizada e orienta moradores de áreas de risco a ficarem atentos. Foto DC/Reprodução

Publicado 19/10/2026 18:24

Fortes temporais que atingiram a região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro no final da semana colocam o município de Cambuci em alerta. A cidade foi castigada com acumulado de chuva, com a infraestrutura rural e urbana levando os moradores a se mobilizarem na cobrança por intervenções emergenciais.

Defesa Civil está em alerta máximo focado principalmente na localidade de Frecheiras, onde o cenário é de devastação na malha rodoviária, com a força das enxurradas abrindo uma erosão que engoliu partes do terreno e forçou a interdição total e parcial de vias estratégicas.

O bloqueio isola moradores e prejudica diretamente o escoamento de mercadorias no interior do município. As consequências drásticas se estendem ao distrito de Monte Verde; no local, moradores que precisam trafegar pelas estradas rurais convivem com um cenário de estrutura comprometida.

As chuvas transformaram as ruas de terra em densos lamaçais, impossibilitando a passagem de veículos de passeio e dificultando até mesmo o tráfego de caminhões e ônibus. A comunidade local cobra publicamente uma ação imediata do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) para a recuperação e desobstrução das pistas.

Segunda-feira de trégua

Também o centro urbano de Cambuci e áreas mais baixas estão sob ameaça direta, agrava pelo aumento expressivo no volume d’água registrado nas cabeceiras e nascentes do Córrego Dantas, gerando estado de atenção imediato. O final da semana foi preocupante, mas houve recuo da tempestade nesta segunda-feira (19).

Os rastros das destruições são fortes; porém o município registra até o momento tempo nublado e chuvas esparsas, com a temperatura em torno de 22°C, sensação térmica de 24°C e umidade relativa do ar em 75%. A concessionária Águas do Rio informa que o abastecimento está temporariamente reduzido em Cambuci (no distrito de Frecheiras) e em Aperibé.

A estação de tratamento precisou diminuir o ritmo devido à turbidez causada pelas chuvas na captação. A orientação é para que os moradores evitem o consumo excessivo de água até que os padrões de qualidade sejam normalizados. Em caso de necessidade, a orientação é comunicar à empresa pelo telefone ou WhatsApp 0800 195 0 195.

Alerta geral é mantido

Mesmo com a calmaria, a permanência de muitas nuvens e possibilidade de chuvas rápidas ou esparsas mantém o alerta geral. A meteorologia prevê para esta terça-feira (20) e o dia seguinte (quarta-feira) maior nebulosidade e baixas chances de chuvas expressivas, e aponta que a instabilidade deve retornar ao longo da semana.

Historicamente conhecido por transbordamentos repentinos e fenômenos de cabeça d'água - que já inundaram anteriormente o Parque Aquático Municipal , principal ponto turístico local -, o Córrego Dantas está no foco do monitoramento em tempo real.

Até o momento, as equipes do governo municipal permanecem mobilizadas em pontos estratégicos. A previsão meteorológica para os próximos dias indica a permanência de um canal de umidade na região, o que mantém o risco de novos temporais isolados elevado. A Defesa Civil reforça que o cenário exige atenção redobrada da população residente em áreas de encostas e margens de rios.