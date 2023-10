Wladimir anunciou o Fundo Especial de Fomento para o Agronegócio e pontuou investimentos - Foto César Ferreira/Secom

Campos – Mais de 240 quilômetros de canais recuperados, cerca de 600 quilômetros de estradas e investimentos na ordem de R$ 16 milhões somente em 2022 e valor superior a R$ 20 milhões no decorrer de 2023. Os números são contabilizados pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca de Campos dos Goytacazes (RJ).

A apresentação aconteceu nesta quarta-feira (26), durante o VII Seminário da Cana-de-Açúcar, no auditório da Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro (UFR-RJ), em Campos. Segundo o secretário Almy Júnior, para 2024 estão orçados investimentos de mais R$50 milhões.

Ampliação da produção rural e construção de mais de 30 pontes de concreto para substituir antigas e frágeis pontes de madeira constam dos projetos prioritários. A iniciativa já havia sido prevista pelo prefeito Wladimir Garotinho, que acaba de anunciar o Fundo Especial de Fomento para o Agronegócio (FundeAgro) para incentivo aos investimentos agrícolas.

As linhas de crédito serão implementadas por meio do Fundo de Desenvolvimento de Campos (Fundecam) e da Secretaria de Agricultura. Durante o seminário, Wladimir recebeu comenda pelo projeto de lei que transforma o clima das regiões Norte e Noroeste em Semi-Árido; enquanto ao vice, Frederico Paes, foi conferida em reconhecimento ao trabalho de parceria dele com o setor canavieiro e como presidente da Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro).

Frederico Paes avalia que o seminário apresentou cenário promissor para o agronegócio “com ênfase na cana que ganha valor no mercado, haja vista o novo papel dos seus derivados na transição da matriz energética, com a produção da biomassa da cana como combustível, com a interface na produção de hidrogênio verde para produção de energia limpa”.

INÍCIO DIFÍCIL - Ao anunciar outros investimentos em projetos importantes para Campos e para a região a partir do próximo ano (2024) Wladimir lembra que quando assumiu o governo a Secretaria de Agricultura não tinha sede e a prefeitura não possuía máquinas agrícolas, sequer um trator para serviços básicos como arar a terra dos pequenos produtores rurais.

“No início, tivemos que utilizar caminhão emprestado com Cardoso Moreira, uma cidade pequena que foi distrito de Campos”, destaca assinalando: “Depois de lutarmos mais de um ano com combate à pandemia, com muito trabalho e parcerias importantes com o governo do Estado e com a Asflucan (Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana), avançamos na recuperação da cidade”.

De acordo com o prefeito, nessa terça-feira, Campos recebeu R$ 5 milhões de emenda parlamentar de sua autoria quando deputado federal: “Já consegui com deputados mais R$ 16 milhões por meio de emendas que serão importantes para a implantação do Ceasa do município, um projeto de R$ 60 milhões que será fundamental ao agronegócio do Norte e Noroeste Fluminense”,

Também participaram do seminário gestores de órgãos do governo estadual, e representantes de entidades ligadas à cana-de-açúcar; entre eles o diretor da União Nacional dos Plantadores de Cana (UNICA), Antônio de Pádua Rodrigues; e presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, Paulo Leal. A entidade é representativa das principais unidades produtoras de açúcar, etanol e bioeletricidade da região Centro-Sul do Brasil.