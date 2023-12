Campos é também o quarto município em geração de empregos formais em todo Estado - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/12/2023 17:18 | Atualizado 15/12/2023 17:31

Campos – “Sendo uma das 200 cidades mais importantes no país, Campos dos Goytacazes segue crescendo sua participação relativa no Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios brasileiros”. A observação do Diretor de Indicadores Econômicos e Sociais, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campos dos Goytacazes (RJ), economista Ranulfo Vidigal, é focada na colocação do município entre os cinco com maior PIB em todo o país.

Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta sexta-feira (15), e indicam Campos com crescimento no PIB de 0,1 ponto percentual. Vidigal comenta que, além da administração municipal propositiva, contribui para isso, também, o fato de o município ser um importante entroncamento logístico, que atrai grandes lojas atacadistas.

O economista atribui ainda à proximidade com o Porto do Açu, em São João da Barra, e o papel do segmento de serviços educacionais, saúde e cultura do município: “A recuperação recente do emprego formal na cidade sinaliza que esse dinamismo tende a se intensificar nos anos vindouros”, acredita Vidigal.

O secretário Mauro Silva acrescenta que programas implantados ao longo dos dois últimos anos e investimentos em potenciais micro e pequenos empreendedores têm incentivado a criação de novos negócios em Campos; entre as cidades do Rio de Janeiro com destaque no crescimento do PIB, ela se destaca em quarto lugar.

AVANÇOS REAIS - À frente de Campos estão Maricá, Saquarema e Niterói, todas próximas da capital fluminense. Quanto às cinco quedas mais intensas aconteceram em São Paulo (-0,6 ponto percentual); Rio de Janeiro (-0,4); Brasília (-0,3); Belo Horizonte (-0,1); e Porto Alegre (-0,1). O prefeito Wladimir Garotinho pontua os avanços do município, como consequência dos investimentos em políticas públicas, desde o início de sua gestão.

“Seguimos avançando ano após ano. Campos, hoje, é o quarto município em geração de empregos formais em todo Estado, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged)”. O prefeito destaca que Campos é a cidade que mais abre empresas em toda região.

“Lideramos também em energias renováveis”, acrescenta para resumir: “O crescimento do PIB é o resultado de políticas públicas preocupadas com a Campos do amanhã”, pontua Wladimir realçando que políticas de fortalecimento da economia do seu governo também colocaram Campos em evidência no cenário nacional.

“No ranking oficial do Governo Federal, elaborado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap), aponta que o município está entre os 100 primeiros do país no Índice de Cidades Empreendedoras (ICE-2023)”, lembra Wladimir, que articula a possibilidade de o município avançar ainda mais e chegar a ser referência em desenvolvimento econômico e social.