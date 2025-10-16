Objetivo é munir empreendedores de estratégias para aumentar as vendasFreepik

Na próxima terça-feira (21), o Sebrae promove em Euclidelâdiaa oficina “Como Aumentar as Suas Vendas”. O objetivo é ensinar técnicas práticas e estratégicas para os empreendedores locais potencializarem seus resultados e fortalecerem os negócios.
O evento acontece no Centro Administrativo. Rua Abelardo da Costa Vila Nova, s/nº – Euclidelândia - 3º distrito de Cantagalo, às 18h30.

A entrada é gratuita, mas é preciso fazer a inscrição online. Vagas limitadas.
 