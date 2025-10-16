Objetivo é munir empreendedores de estratégias para aumentar as vendas - Freepik

Publicado 16/10/2025 18:32

Na próxima terça-feira (21), o Sebrae promove em Euclidelâdiaa oficina “Como Aumentar as Suas Vendas”. O objetivo é ensinar técnicas práticas e estratégicas para os empreendedores locais potencializarem seus resultados e fortalecerem os negócios.