Geane Vincler destacou que a inauguração significa mais um passo no fortalecimento da saúde pública municipal Foto Divulgação

Publicado 12/02/2026 17:52 | Atualizado 12/02/2026 18:05

Cardoso Moreira – “Mais dignidade e mais qualidade de vida para a nossa população”. Com esta frase, a prefeita de Cardoso Moreira (RJ), Geane Vincler, reafirmou seu compromisso de priorizar a saúde pública do município, ao inaugurar, nesta quinta-feira (12), o Centro de Especialidades Dirley Salgueiro Lucas, no bairro Novo Mundo.

O secretário de Saúde, Fernando Mello, avaliou que unidade amplia a opção por atendimentos especializados e fortalece a rede municipal de saúde. A estrutura conta com três consultórios completos, sala de fisioterapia, recepção, sala de espera, cozinha e banheiros, oferecendo mais conforto e qualidade no atendimento aos usuários.

“Esse espaço foi planejado para atender uma demanda importante do município”, observou Mello realçando: “Com essa ampliação, conseguimos descentralizar atendimentos, reduzir filas e oferecer um acompanhamento mais próximo e eficiente aos nossos pacientes”. Ele fez coro com a prefeita: “É saúde com mais qualidade para a população”.

Geane ressaltou a importância do investimento na área da saúde: “Esse centro representa mais um avanço no nosso compromisso de cuidar das pessoas. Estamos ampliando o acesso às especialidades e garantindo um atendimento mais humanizado, com estrutura adequada e profissionais qualificados”.

A prefeita enfatizou que a inauguração do Centro de Especialidades marcou mais um passo no fortalecimento da saúde pública municipal, reafirmando o compromisso da gestão com investimentos que fazem a diferença na vida da população: “Além de atendimento com fisioterapeuta e enfermagem, há inúmeras opções”.

Segundo a prefeita, a população terá acesso também a consultas com pediatra, cardiologista, ginecologista, gastroenterologista, psiquiatra, psicólogo e clínico geral. A unidade disponibiliza ainda consultas de preventivo, pré-natal, acompanhamento da saúde do idoso, saúde da criança e realização de curativos.