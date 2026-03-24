Elias Gonçalves considera o evento importante para que mulheres invistam na trajetória profissional - Foto Divulgação

Elias Gonçalves considera o evento importante para que mulheres invistam na trajetória profissional Foto Divulgação

Publicado 24/03/2026 15:04

Cardoso Moreira - Mulheres empreendedoras que desejam fortalecer sua presença no mercado são incentivadas pelo governo de Cardoso Moreira (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. O workshop “Delas Day – Branding Pessoal” é uma das iniciativas, programada para o próximo dia 30.

Trata-se de um evento em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa (Sebrae), que acontecerá no Lions Clube, com início às 18h30. Segundo o secretário Elias da Rocha Gonçalves, será uma noite de aprendizado, troca de experiências e incentivo ao crescimento profissional.

A proposta é orientar mulheres sobre a importância do branding pessoal, abordando estratégias para construção de imagem, posicionamento no mercado e comunicação autêntica, fatores cada vez mais essenciais no mundo dos negócios: “Também busca estimular conexões entre empreendedoras, fortalecendo redes de apoio e colaboração”, diz Gonçalves.

O secretário ressalta que o Sebrae é reconhecido nacionalmente pelo suporte ao desenvolvimento de pequenos negócios. Ele avalia o evento como uma iniciativa com potencial para fortalecer o empreendedorismo local: “É fundamental para incentivar e capacitar as mulheres empreendedoras do nosso município”.

Sobre a parceria com o Sebrae, Gonçalves realça que “traz conhecimento de qualidade e abre portas para que essas mulheres possam se posicionar melhor no mercado, crescer em seus negócios e gerar mais oportunidades”. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do Sebrae.