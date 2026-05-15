A placa de inauguração do novo espaço foi descerrada pelo secretário Elias Gonçalves e a prefeita Geane Vincler - Foto Divulgação

A placa de inauguração do novo espaço foi descerrada pelo secretário Elias Gonçalves e a prefeita Geane Vincler Foto Divulgação

Publicado 15/05/2026 11:35 | Atualizado 15/05/2026 11:50

Cardoso Moreira – Focado no fortalecimento do empreendedorismo, da geração de renda e do desenvolvimento econômico do município, o governo de Cardoso Moreira (RJ) inaugurou, na noite dessa quinta-feira (14), a Sala do Empreendedor. A iniciativa foi da Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O espaço oferece diversos serviços gratuitos para microempreendedores, empresários e futuros empreendedores da cidade; como formalização do MEI (microempresário individual), alteração cadastral, baixa de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) , emissão de boletos mensal e de parcelamento.

“Estamos criando oportunidades e oferecendo suporte para que os empreendedores de Cardoso Moreira possam crescer, se formalizar e desenvolver seus negócios”, comenta a prefeita Geane Vincler. Ela avalia que o espaço representa mais apoio, mais orientação e mais desenvolvimento para a cidade.

A relevância da parceria é ressaltada pelo presidente do Sebrae/RJ, Robson Carneiro: “A Sala do Empreendedor é uma ferramenta fundamental para aproximar os serviços do empreendedor, incentivar a formalização e fortalecer os pequenos negócios, que têm papel essencial no desenvolvimento econômico e na geração de empregos”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Elias Rocha Gonçalves, enfatiza que o espaço chega para facilitar o acesso da população aos serviços e incentivar novas oportunidades: “É um importante avanço para Cardoso Moreira. Estamos oferecendo atendimento mais próximo, eficiente e acessível para quem deseja empreender, regularizar seu negócio ou buscar orientação para crescer profissionalmente”.

Também participaram da cerimônia o coordenador regional do Sebrae/RJ, Guilherme Reche; superintendente geral do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) Rio, Luiz Gustavo Coppola; além de outras autoridades municipais e representantes de instituições parceiras. Todos reconheceram a importância do novo espaço para o fortalecimento da economia local e para o incentivo aos pequenos negócios.