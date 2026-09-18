A rodada deste sábado terá os jogos Cachoeiro x Centro e Torneiro de Pedra x Bananal no Estádio Ferreirão - Foto Assessoria/Reprodução

A rodada deste sábado terá os jogos Cachoeiro x Centro e Torneiro de Pedra x Bananal no Estádio Ferreirão Foto Assessoria/Reprodução

Publicado 18/09/2026 18:53 | Atualizado 18/09/2026 19:16

Principal torneio de futebol amador do município, a Copa Cardosense cria um clima especial em Cardoso Moreira, no Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, neste fim de semana, com os jogos da segunda rodada. O campeonato está consolidado como um dos maiores catalisadores de integração e desenvolvimento para os distritos e bairros da cidade.

Realizado pelo governo municipal , a fase de grupos conta com confrontos internos que definirão os classificados para o mata-mata (semifinais e a grande decisão). São dois grupos de quatro times e a primeira fase regular se estende por rodadas consecutivas de fins de semana antes das finais. Todos os jogos da primeira rodada terminaram empatados, o que aumenta a expectativa sobre os resultados das próximas partidas.

Neste sábado (19), no Estádio Ferreirão, jogam Cachoeiro x Centro (14h) e Torneiro de Pedra x Bananal (16h). Já os jogos de domingo (20), no Estádio Jair da Silva, são Amigos do Zenit x Santa Bárbara (13h) e Nacional x Outeiro (15h). O impacto do futebol amador em Cardoso Moreira transcende as quatro linhas e transforma a rotina das localidades envolvidas.

Segundo o ex-secretário de Esportes e Lazer, Leno Moraes, nos dias de jogos, geralmente o comércio nos arredores dos campos registra um aquecimento notável, com vendedores ambulantes, pequenos bares, mercearias e lanchonetes conseguindo, no fluxo de torcedores, uma oportunidade para aumentar o faturamento.

A importância do certame em nível regional eflete no turismo intermunicipal atraindo moradores de cidades vizinhas , como Italva, Campos dos Goytacazes e São Fidélis, que viajam para apoiar atletas e reencontrar familiares, movimentando o setor de transporte local e o consumo de serviços.

De acordo com Moraes, as arquibancadas são transformadas em espaços de convivência intergeracional, onde a rivalidade saudável une vizinhos em prol de uma paixão comum: “Para os jovens da região, o torneio serve como uma vitrine de talentos e um forte incentivo à prática esportiva, afastando a juventude da ociosidade e promovendo a saúde e a disciplina através do esporte”.