Crime ocorreu no último sábado.Foto: Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/02/2024 15:56

Carmo - Em ação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal, um homem foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio em Carmo. A prisão foi realizada no último domingo (11).

O crime teria ocorrido no sábado, no bairro Influência, quando, de acordo com as investigações, o autor deu várias facadas na barriga da companheira. Após isso, o acusado manteve a vítima presa em casa para que não pudesse pedir ajuda, e fugiu em sequência. Sozinha, a mulher conseguiu sair da residência e pedir socorro.

No outro dia, sabendo do caso, os policiais conseguiram localizar e prender o autor do crime.