Exercício simulado foi realizado em Carmo.Foto: Divulgação

Publicado 31/03/2024 23:07

Carmo - Através da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Defesa Civil, a Prefeitura Municipal de Carmo esteve presente junto à UHE de Simplício/Furnas para a realização do exercício simulado de evacuação em caso de emergência de barragem. O simulado foi realizado nos dias 25 e 26 de março.

O exercício faz parte de uma série de medidas adotadas pela empresa Eletrobras para atender a Política Nacional de Segurança de Barragens. Participaram do exercício diversas Defesas Civis Municipais englobadas pelo empreendimento, Corpo de Bombeiros e outros órgãos oficiais.

Atualmente, a barragem encontra-se com status “normal” de segurança, sem qualquer anomalia que implique em risco para a usina ou para as comunidades do entorno.