Equipes estiveram presentes nas atividades. - Foto: Reprodução

Publicado 08/03/2024 13:13

Carmo - A Prefeitura Municipal de Carmo, através da Secretaria Municipal de Agricultura (Smac), em parceria com a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj), atendendo ao Termo de Cooperação Técnica com o município, realizou na quarta-feira (6), um atendimento visando orientar produtores e pescadores para o correto desenvolvimento das atividades de pesca e cultivo, respectivamente.

Na parte da manhã, na própria SMAC, dois pescadores amadores tiveram o auxílio para emissão da Carteira de Pescador Amador, instrumento essencial para regularização do pescador. À tarde, as equipes da secretaria e da Fiperj foram para Porto Velho do Cunha para visita técnica a uma produtora com intensão de cultivar tilápias.

Na localidade, foram verificadas as condições para uma produção eficiente, segura e ambientalmente responsável. Além disso, os técnicos da fundação conversaram com a produtora sobre os diferentes aspectos do cultivo como: seleção do local, manejo da produção, comercialização e regularização ambiental.

Por fim, a partir de entendimento mútuo, a Smac, Fiperj e produtores locais discutiram a possibilidade de oferta de curso sobre tilapicultura. A data, local e formato serão divulgados ainda este semestre.