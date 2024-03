Palestrantes que participaram do encontro. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Carmo

Palestrantes que participaram do encontro.Foto: Divulgação/Prefeitura de Carmo

Publicado 04/03/2024 16:53

Carmo - A Prefeitura Municipal de Carmo, através da Secretaria Municipal de Agricultura em parceria com o Sindicato Rural de Carmo, realizou na sexta-feira (29), palestra com diferentes temas voltados ao interesse do Produtor Rural.

A abertura foi realizada por Rodolfo Tavares, Presidente da Faerj/Senar-Rio. em seguida, o Secretário de Agricultura Marcelo Gismonti explanou sobre os programas de atendimento ao produtor e falou da importância de todos trabalharem juntos, visto que após assumir a pasta, foram realizados nos anos de 2021,2022 e 2023, mais de 6.000 atendimentos, e juntos, somando com a continuidade da estruturação técnica do setor, podemos superar estes números com várias outras ações.

Após, houve apresentação sobre linhas de crédito rural-Sicoob por Silamara Munier e a participação do Núcleo de Defesa Agropecuária de Cordeiro - Seappa, com a Médica Veterinária, Dra. Ana Paula Badini. Esta palestrou sobre a estrutura e o papel de sua instituição; atualização cadastral e georreferenciamento; trânsito de animais e o sistema de integração dos estados -PGA; febre aftosa, retirada da vacina e o Sistema de vigilância; mudança do status do estado do Rio de Janeiro para Livre de Aftosa e sem vacinação e antecipação da campanha para Abril/24; brucelose e vacinação; influenza aviária e sistema de notificação digital (e-Sisbravet).

O evento, contou com a presença de produtores rurais de Carmo, Sumidouro e Sapucaia, técnicos da Emater-RJ e outros profissionais ligados ao AGRO.