Trabalho de pavimentação em CarmoFoto: Divulgação/Secid

Publicado 16/10/2025 15:56

Carmo - O município de Carmo está recebendo serviços de recapeamento que é parte de obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho é realizado pela Secretaria das Cidades em parceria com a Prefeitura.

São três ruas e uma rodovia de projeto de pavimentação. No total, são 2,68 quilômetros de extensão em obras, contemplando mais de 19 mil pessoas.

"O pacote de obras na Região Serrana está inserido na missão de levar mais dignidade às pessoas dos 92 municípios do nosso estado para que possam se deslocar sem transtornos", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.