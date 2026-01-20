Inauguração da sede - Foto: Divulgação/Prefeitura de Carmo

Inauguração da sedeFoto: Divulgação/Prefeitura de Carmo

Publicado 20/01/2026 17:30

Carmo - Uma nova sede da 3ª Companhia da Polícia Militar foi inaugurada nesta semana em Carmo. A inauguração representa um marco para a segurança pública do município.

Em nota, a Prefeitura de Carmo fez agradecimentos ao Cel PM Marcelo de Menezes Nogueira, Secretário de Polícia Militar; ao Cel PM Rubens Castro Peixoto Júnior, Comandante do 7º CPA; ao Ten Cel PM Christoph Carvalho Bezerra Leite, Comandante do 30º BPM; e ao Cap PM Leandro Mansur Pacheco, Comandante da 3ª Companhia.



