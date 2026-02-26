Vagas também estão disponíveis em outros sete municípiosFoto: Divulgação
Carmo - A Rio+Saneamento, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em 18 cidades do estado do Rio de Janeiro, está com 46 vagas de emprego exclusivas para PcDs abertas em diferentes municípios. As oportunidades são destinadas a profissionais com níveis de escolaridade fundamental, médio e técnico.
Em Carmo, duas vagas estão disponíveis para o cargo de ajudante geral.
Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem acessar o site. Na página, também é possível consultar os detalhes de cada oportunidade e os respectivos locais de trabalho.
Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, vale-transporte, vale-refeição, cesta básica, seguro de vida, PPR (Programa de Participação nos Resultados) e Gympass.
