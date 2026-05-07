Rio+Perto de Você em Carmo - Foto: Divulgação

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Publicado 07/05/2026 21:43

Carmo - Ao longo do mês de maio, a Rio+Saneamento promove novas edições de seu projeto de atendimento itinerante, contemplando Carmo. A iniciativa busca aproximar a concessionária da população, levando uma estrutura completa de atendimento a praças e pontos centrais de fácil acesso, evitando que o cliente precise se deslocar até as lojas físicas.

No município, o primeiro atendimento ocorrerá nesta sexta-feira (8), das 9h às 16h, na Praça Homero de Menezes. No Centro. A segunda edição será na quarta-feira (13), na Praça Alexandre de Mello, também no Centro, no mesmo horário.

Durante as ações, os moradores poderão esclarecer dúvidas, solicitar vistorias, pedir novas ligações de água, além de acessar os demais serviços ofertados nas lojas de atendimento.