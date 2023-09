Competição será no campo do Estádio Canutão em Barra de São João - Foto: Divulgação

Publicado 23/09/2023 16:01

Casimiro de Abreu - Neste domingo (24) a bola vai rolar na abertura do Campeonato Casimirense de Futebol Veterano 2023. A competição, promovida pela Secretaria de Esporte e Lazer e organização da Multiesporte Eventos Esportivos, terá a participação de oito equipes. A final está prevista para acontecer no dia 29 de outubro.

As equipes estão divididas em divididas em dois grupos. Os times do grupo A encaram os times do Grupo B. As duas melhores equipes classificadas dentro do grupo se classificam para as semifinais e os vencedores das semifinais fazem a final do campeonato.

O campeão e o vice-campeão ganharão troféu, medalhas e uma premiação em dinheiro, além também de premiação para o artilheiro e o goleiro menos vazado da competição.

Os jogos acontecerão aos domingos às 8h30 e 10h30 nos campos do Estádio Canutão (Barra de São João), Rio dourado, Professor Souza e Independente (Casimiro de Abreu).

Entrega dos Uniformes - Na noite de quinta-feira (21) a Secretaria de Esporte e Lazer promoveu a entrega dos uniformes aos times participantes em cerimônia realizada no Cine Teatro Meus Oito Anos, em Casimiro de Abreu. O prefeito Ramon Gidalte esteve presente no evento juntamente com o vice-prefeito Lelei da Marmoraria; do secretário de Esporte, Cosme Batista, e dos vereadores Marquinho da Vaca Mecânica e Tiago Magalhães.

Confira a tabela da primeira fase:

1º Rodada - 24/09

Cabreu x Vila Nova - 8:30 (Canutão)

Independente x Professor Souza - 08:30 (Rio Dourado)

Rio Dourado x Boca Sênior - 10:30 (Rio Dourado)

União Santo Antônio x Novo São João - 10:30 (Canutão)

2º Rodada - 01/10

Boca Sênior x Cabreu - 08:30 (Independente)

Vila Nova x União Santo Antônio - 08:30 (Professor Souza)

Professor Souza x Rio Dourado - 10:30 (Professor Souza)

Novo São João x Independente - 10:30 (Independente)

3º Rodada - 08/10

Cabreu x Professor Souza - 08:30 (Rio Dourado)

Independente x Vila Nova - 08:30 (Canutão)

Rio Dourado x Novo São João - 10:30 (Rio Dourado)

União Santo Antônio x Boca Sênior - 10:30 (Canutão)

4º Rodada - 15/10

Novo São João x Cabreu - 08:30 (Independente)

Vila Nova x Rio Dourado - 08: 30 (Professor Souza)

Boca Sênior x Independente - 10:30 (Independente)

Professor Souza x União Santo Antônio - 10:30 (Professor Souza)