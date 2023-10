Gracenir Oliveira, secretária de Educação, destaca a importância do evento - Foto: Divulgação

Publicado 10/10/2023 13:08

Casimiro de Abreu - Casimiro está prestes a receber a 2ª edição dos Jogos Estudantis do Poeta, também conhecidos como JEPO, um evento empolgante que promete reunir aproximadamente 1700 alunos de 15 unidades escolares diferentes. Organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, o JEPO tem como objetivo principal fomentar a integração e a socialização dos jovens por meio da promoção das práticas esportivas.

A cerimônia de abertura acontecerá na Praça Feliciano Sodré, na sexta-feira (20), às 18h. O evento terá início com um desfile das escolas pelas ruas da cidade, seguido pelo juramento dos atletas e a emocionante cerimônia de acendimento da tocha olímpica, marcando o início das competições. O JEPO deste ano contará com uma variedade de modalidades esportivas, incluindo futsal, basquete, vôlei, handebol, atletismo e a empolgante edição deste ano, o jogo de queimado. As competições seguirão até o início do mês de dezembro, quando serão realizadas as tão aguardadas finais.

Gracenir Oliveira, Secretária de Educação, enfatiza a importância do evento. "O esporte é uma ferramenta fundamental para a integração, e é por isso que valorizamos tanto os Jogos Estudantis. Com centenas de estudantes envolvidos, este evento de integração promete trazer aprendizado e novas experiências para todos os participantes. Também esperamos uma participação ativa das famílias durante esses próximos dias", disse.