Com este procedimento o próprio morador passa a investir mais na sua moradiaFoto: Divulgação

Publicado 27/11/2023 15:03

Casimiro de Abreu - O Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ) prossegue com as ações para a Regularização Fundiária Urbana no município de Casimiro de Abreu. A visita realizada na última quinta-feira (23) abrangeu quatro bairros — São João, Vale do Sol, Vila Feliz e Bairro Industrial —, envolvendo a identificação de áreas que podem ser contempladas pelo processo.

A equipe do ITERJ, composta por um assistente social, um engenheiro e um projetista, coletou informações essenciais para um levantamento técnico posterior, utilizando drones georreferenciados. O objetivo é agilizar o processo e proporcionar benefícios de Regularização Fundiária Urbana para aproximadamente três mil imóveis.

O secretário de Planejamento, Mauro Goulart, que lidera os trabalhos do ITERJ no município, destacou a meta estabelecida pelo prefeito Ramon Gidalte de iniciar a entrega de títulos de propriedade no início de 2024, começando pelo bairro Peres Gidalte, onde o processo já se encontra em fase final.

Goulart ressaltou ainda que a cooperação entre o ITERJ e a Prefeitura de Casimiro de Abreu é fundamental para solucionar a documentação atrasada há mais de 20 anos, trazendo dignidade e segurança para as famílias. Ele enfatizou a negociação em andamento para ampliar a atuação, visando atender à crescente demanda por escrituras e registros de imóveis.

Além disso, o secretário salientou os benefícios econômicos da Regularização Fundiária, indicando que imóveis registrados recebem 75% mais investimentos, contribuindo para o desenvolvimento local.

O ITERJ continuará suas visitas regulares aos bairros nos próximos meses, à medida que os processos administrativos avançarem com base no levantamento realizado. Durante a visita, os técnicos puderam interagir com os moradores, coletar informações relevantes e conhecer de perto a realidade local, incluindo postos de saúde, comércios e escolas.