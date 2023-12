JEPO se encerra no próximo sábado com finais de Futsal no CIEP José Bicudo Jardim - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2023 12:56

Casimiro de Abreu - Os Jogos Estudantis do Poeta (JEPO) vão além de promover a qualidade de vida das crianças, sendo uma ferramenta essencial para a inclusão social, o desenvolvimento escolar e a descoberta de talentos promissores. Nesta sexta-feira (8), as finais de Handebol e Basquetebol estão agendadas para Barra de São João, proporcionando uma emocionante conclusão ao evento.

As disputas de Handebol terão início às 8h no Ginásio Poliesportivo Albertino Francisco Jadel, enquanto o Basquetebol tomará a quadra da Escola Municipal Pastor Abel de Souza Lyrio a partir das 13h. Ambas as modalidades representam não apenas competições esportivas, mas oportunidades de aprendizado, integração e estímulo ao trabalho em equipe.

O encerramento do JEPO está marcado para o sábado (9), no CIEP José Bicudo Jardim (459) em Casimiro de Abreu, com as finais do Futsal começando às 8h. Este evento, ao longo de suas edições, tem destacado não apenas a competitividade, mas também os valores educacionais e sociais transmitidos por meio do esporte.