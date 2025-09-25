Polícia Militar agiu rapidamente em denúncia de violência doméstica no bairro Santa Ely - Foto: Ilustração

Publicado 25/09/2025 15:48

Casimiro de Abreu - Um homem foi detido na madrugada desta quinta-feira, 25, no bairro Santa Ely, em Casimiro de Abreu, após uma denúncia de violência doméstica mobilizar policiais do 32º Batalhão da Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os agentes ouviram a vítima e o suspeito, que relataram agressões mútuas, e ambos foram encaminhados ao Hospital Municipal Ângela Maria Simões Meneses para avaliação médica.

Durante os procedimentos na 121ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado, os policiais descobriram que o homem estava foragido da Justiça. A verificação revelou ainda um mandado de prisão em aberto por homicídio, além de registros anteriores por roubo e lesão corporal. O suspeito permanece detido, enquanto a vítima foi ouvida e liberada após prestar depoimento.

O caso evidencia a importância da denúncia imediata e da atuação integrada entre Polícia Militar e Polícia Civil, garantindo a proteção de vítimas e a responsabilização de criminosos com histórico de violência.