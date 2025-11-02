Joias e relógios recuperados em operação que uniu forças de segurança em Casimiro de Abreu e Rio Bonito - Foto: Reprodução Rede Social

Joias e relógios recuperados em operação que uniu forças de segurança em Casimiro de Abreu e Rio BonitoFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 02/11/2025 16:30

Casimiro de Abreu - O trabalho rápido e coordenado entre a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na recuperação de um verdadeiro tesouro: joias e relógios avaliados em cerca de R$ 1 milhão foram apreendidos nesta quarta-feira, em uma operação integrada que teve desfecho nas cidades de Casimiro de Abreu e Rio Bonito.

As investigações começaram logo após um furto a residência registrado na madrugada do mesmo dia. Com base em informações trocadas entre as forças de segurança e o apoio do secretário de Segurança Pública de Macaé, tenente-coronel Tales, equipes montaram um cerco nas principais rotas de fuga.

Por volta das 13h, agentes da PRF abordaram um Chevrolet Onix no km 202 da BR-101, em Casimiro de Abreu. Os ocupantes demonstraram nervosismo e apresentaram versões diferentes sobre a viagem. Dentro do carro, duas nécessaires escondiam 1,26 kg de ouro em joias, além de relógios e perfumes.

Enquanto isso, em uma ação simultânea, outro veículo suspeito — um Voyage — foi interceptado no km 269 da mesma rodovia, em Rio Bonito. Um casal foi detido pela equipe da delegada Carla Tavares, da Polícia Civil.

Os presos e o material apreendido foram levados para as delegacias responsáveis, onde o caso será investigado. Segundo a PRF, a operação reforça como o trabalho em conjunto entre as forças de segurança é essencial para combater o crime e garantir a proteção da população fluminense.