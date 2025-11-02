Joias e relógios recuperados em operação que uniu forças de segurança em Casimiro de Abreu e Rio BonitoFoto: Reprodução Rede Social
Ação conjunta recupera R$ 1 milhão em joias roubadas na BR-101
Operação entre PRF, Polícia Civil e PM termina com prisões e recuperação de ouro e relógios furtados; crime foi desvendado em poucas horas
Instituto BW leva lições de preservação ambiental para as escolas de Casimiro de Abreu
Com ações educativas e práticas sustentáveis, o instituto promove a conscientização e a proteção ambiental nas futuras gerações
Homem é preso com carro clonado na BR-101 em Casimiro de Abreu
Suspeito dirigia veículo com registro de furto de maio de 2024 e apresentou versões conflitantes à Polícia Rodoviária Federal
PRF e Saúde de Casimiro de Abreu promovem ação educativa para caminhoneiros na BR 101
Orientações sobre saúde e prevenção chegam a mais de 120 motoristas em ação que une conscientização e cuidado
Acidente na BR-101 interdita faixa em Casimiro de Abreu e exige atenção dos motoristas
Arteris Fluminense orienta condutores após ocorrência no km 198 da rodovia, sentido Espírito Santo; fluxo segue sem retenções
Ação em quiosques abandonados busca apoiar moradores em situação de vulnerabilidade em Barra de São João
Operação conjunta envolve assistência social, fiscalização e guarda ambiental para recuperar espaços públicos e oferecer acolhimento
