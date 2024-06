O uso da inteligência artificial deve ser mais frequente nas produções audiovisuais - Gerado por IA

O uso da inteligência artificial deve ser mais frequente nas produções audiovisuaisGerado por IA

Publicado 05/06/2024 09:00 | Atualizado 05/06/2024 09:10

A inteligência Artificial tem se tornado um dos principais assuntos dentro do mercado audiovisual em todo mundo. Na quarta edição do evento beneficente Instituto Neymar, uma agência brasileira lançou o primeiro comercial produzido 100% com uso de inteligência artificial.

Utilizando ferramentas inovadoras como geradores de imagens a partir de texto, criadores de músicas por texto e dublagem por conversão de voz, a equipe da Your Comunicação, agência responsável pelo projeto, produziu o comercial em apenas cinco dias, demonstrando a potência da IA na criação de conteúdo audiovisual, que foi o primeiro feito por uma agência brasileira.

A criação do VT totalmente feito por IA, segundo Diego de Paula, presidente da agência, não visa substituir a forma tradicional de criar filmes, músicas e comerciais, mas sim expandir as possibilidades criativas e explorar novas fronteiras. "É uma ferramenta para auxiliar na materialização do mundo das ideias no plano real", complementa Vitor Loureiro, diretor criativo da Your Comunicação.

A produção do comercial envolveu o uso de diversas ferramentas de IA, desde modelos avançados de geração de imagens até ferramentas de código fechado para criação de músicas e dublagem. O processo, apesar da tecnologia, não se resumiu a comandos frios e impessoais. A contribuição humana foi fundamental para orientar e ajustar as criações da IA, garantindo um resultado final impactante e coerente.

O impacto da IA na produção audiovisual



A inteligência artificial está transformando a forma como o conteúdo audiovisual é produzido, abrindo novas possibilidades para criatividade e inovação. Ferramentas de IA podem ser usadas para gerar imagens, criar músicas, escrever roteiros e até mesmo dublar personagens. Isso permite que os profissionais de audiovisual se concentrem em aspectos mais criativos do processo, como a concepção da história e a direção do projeto.