Veemente protesto nas mídias sociais do jornalista Vicente Limongi Netto procura restabelecer a verdade sobre a criação da Universidade de Brasília, iniciativa, sem sombra de dúvida, do criador de Brasília, JK.



Trabalho recentemente publicado procura atribuir a Darcy Ribeiro, seu primeiro reitor, por lembrança do ministro Clóvis Salgado, mineiro de Montes Claros como ele, nomeado por JK. Darcy abraçou a função com o entusiasmo que o caracterizava, mas nem por isso foi seu mais marcante reitor. Nem criador. JK e Clovis Salgado criaram e nomearam Darci. A consolidação da instituição como referência no mundo universitário brasileiro deve-se à longa e eficiente gestão do Comandante José Carlos de Azevedo, um gigante no patriotismo, na personalidade e correção intelectual. Cristovam Buarque foi outro nome relevante na instituição.



JK tem sido pouco lembrado pelas iniciativas louváveis para o desenvolvimento nacional. O setor elétrico mesmo registra a fundação da Eletrobras ao presidente João Goulart. O que é um fato, mas as primeiras grandes obras hidroelétricas no Sudeste, pelo Estado, foram Furnas e Três Marias. E a primeira empresa geradora de grande porte foi justamente Furnas, que veio mais tarde a ser incorporada a Eletrobras. E foi criada por JK. Convém lembrar de que a grande empresa recentemente privatizada viveu seus anos dourados nas memoráveis gestões de Mario Bhering, nos governos Médici e Sarney, e de José Costa Cavalcanti, com Figueiredo, quando foram tocadas as duas grandes obras de Itaipu e de Tucuruí.



No campo político, tem sido pouco lembrado que seu compromisso democrático foi marcado por provas de grande generosidade e grandeza de alma. Outro brasiliense ilustre, mineiro de nascimento, Pedro Rogério, publicou importante trabalho sobre os movimentos de militares da Aeronáutica contra o governo JK. A marca foi a rápida anistia e, antes, durante o processo de dominação, a determinação de que a retomada das bases fosse feita sem o sacrifício de vidas. Por isso, as tentativas – normalmente de origem esquerdista –, de minimizar a presença histórica de JK, não chegam a afetar a memória que se tem de seus anos de ordem e progresso com democracia. As esquerdas não perdoam JK não ter apoiado a legalização do Partido Comunista e terminado com o atestado ideológico exigido desde os anos Vargas para o exercício de funções públicas. Este dispositivo permitia que a autoridade responsável por nomeação de cidadão com registros ideológicos pudesse fazê-lo, mas assumindo a responsabilidade. Assim é que Roberto Campos nomeou três economistas de esquerda, Roberto Saturnino Braga, Cleanto de Paiva Leite e Juvenal Osório para o então BNDE. JK foi eleito apenas 20 anos depois da Intentona de 35, que traumatizou nossos militares e a sociedade brasileira.



Ainda sobre JK, vale lembrar do depoimento publicado de Roberto Campos de que a cassação do ex-presidente se deveu a pressão pessoal de Carlos Lacerda junto ao presidente Castelo Branco. O presidente, casado com mineira de família ilustre, conhecia e nada tinha contra JK. Anos depois, nova demonstração de homem superior fez com que JK recebesse em Lisboa seu algoz para a criação da Frente Ampla. Neste episódio, quem ficou melhor na história, no meu modesto entender, foi Leonel Brizola, que se negou a entrar no movimento liderado pelo adversário dominado por ambições pessoais e não ideais democráticos.



JK merece a eterna vigilância na defesa de sua obra e memória.