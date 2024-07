Kakay - Divulgação

Publicado 11/07/2024 00:00

Em 1986, estive em Coimbra, convidado pela ONU - ACNUR - Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para discutir direitos humanos com o grande professor e intelectual Boaventura de Souza Santos. Depois dos debates, em um restaurante, ouvi do mestre - de quem me tornei amigo anos depois e que me honrou prefaciando um livro meu - uma frase instigante: “todos os que afirmam que não existe mais direita e esquerda é porque são de direita”.

Passaram-se os anos e, cada vez mais, a extrema direita, muitas vezes travestida de fascista, teima em tentar colocar todos no imenso balaio de gato que ela quer impor ao mundo. Em nome de uma pretensa liberdade absoluta de expressão, querem eliminar a liberdade. Em uma hipócrita “defesa da família e do conservadorismo”, querem constranger os direitos das mulheres, dos negros, das trans e dos homossexuais. Não se vexam em usar a religião para enriquecer e em falar em nome de um Deus que desonra todos os princípios cristãos e humanitários. O jogo pela hegemonia da falsidade ganhou contornos preocupantes.

Nesta semana, todos os que insistem em ser humanistas e democratas acompanharam, com redobrada preocupação, as eleições francesas. O mundo inteiro que ainda segue pensando e privilegiando o debate democrático tem a França como objeto de observação e estudo. A história francesa fala por si mesma.

Daí a enorme angústia em ver a extrema direita se arvorando, há tanto tempo, em cravar suas unhas mortíferas no solo libertário do país que encarna a liberdade. Como mineiro, sempre brincava que, o que em Minas mais me encantava era aquele certo ar de liberdade, fraternidade e igualdade que fazia Minas parecer a França. É claro que, depois dos últimos representantes do Estado, penso que a Marie Le Pen montou um quarto no Palácio da Liberdade para vergonha e tristeza da nossa história.

É evidente que ainda não é possível fazer uma análise mais completa e profunda de uma eleição que acabou de acontecer. Até a composição do governo, muita água do Sena ainda vai passar por debaixo da Pont Neuf. Mas o fato é que a extrema direita, que estava arrogantemente arrotando suas teratologias e cantando vitória, foi derrotada. Quero acreditar que é um sinal para o mundo todo. Esse atraso que ameaça a Democracia tem que ser enfrentado.

São os radicais extremistas de direita que se enriquecem em nome de uma falsa moralidade. Que querem controlar os corpos e os desejos, a vida, enfim, em nome de uma hipocrisia que transita, muitas vezes, em vários artigos do Código Penal. Moralistas de ocasião. Falsos. Os que se empenham pelo fim das garantias constitucionais e pelo recrudescimento do direito penal enquanto se locupletam, abertamente, lambuzando-se nos privilégios.

É cedo para uma análise mais consistente das eleições francesas, até porque o pavor da assunção da extrema direita no governo francês fez com que uniões inusuais se dessem. E foi bom assim. Como sempre, a França escrevendo a nossa história em nome dos seus ideais libertários.

É claro que ainda há muito o que fazer. Mas me parece que é preciso também comemorar. A esquerda tem que parar de ser punitiva e triste. Vamos viver esse momento de ares democráticos que nos traz um pouco de leveza e esperança. Agora é trabalhar para o Trump perder e, depois, o Brasil, enfim, prender o Bolsonaro. O mundo agradece.

Homenageando Paul Éluard, no poema Liberté:

“Et par le pouvoir d’un mot

Je recommence ma vie

Je suis né pour le connaître

Pour te nommer

Liberté.”

“E ao poder de uma palavra

Recomeço minha vida

Nasci para te conhecer

E te chamar

Liberdade.”

Antônio Carlos de Almeida Castro, Kakay