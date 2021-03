Dilma Roussef Roberto Stuckert/PT

Por Leandro Mazzini

Publicado 17/03/2021 12:00

Brasília - O governo federal começou a fechar o cerco aos governadores diante das seguidas críticas que alguns deles, oposicionistas ao presidente Jair Bolsonaro, fazem sobre a gestão do Ministério da Saúde durante a pandemia do coronavírus. A subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo – que no órgão cuida do comitê fiscalizador das verbas – enviou ontem um ofício cobrando informações de todos os estados sobre:

quantos e quais hospitais de campanha foram construídos no estado; quais estão em funcionamento e capacidade; quais foram fechados e por que; e quais não entraram em funcionamento. Os governadores têm até esta sexta-feira para responder à PGR.



Lupa na verba

O iminente pente fino que o MPF vai passar nestes contratos pode ajudar o discurso de Bolsonaro de que ele mandou muito dinheiro para os governadores, e alguns destes não aplicaram a verba corretamente.



É muito amor

A coluna publicou ontem em primeira mão no Twitter um vídeo da médica Ludhmila Hajjar, a quase-ministra da Saúde, cantando Presidenta I Love You para a então chefe da nação, Dilma Rousseff (FOTO), quando internada em São Paulo.



Vendeta

Alguns petistas amigos da Dra Hajjar se vingam dela pelo fato de declarar esse amor a Dilma e correr para reunião (duas vezes) com Bolsonaro, como candidata a ministra.



Proteção e fé

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) pediu prioridade para vacinação de freis e padres que visitam enfermos para dar a unção nos hospitais, clínicas e residências; é a chamada Pastoral da Saúde. O risco de contágio é alto, e em diferentes estados a Igreja Católica não interrompeu essa assistência por se tratar de serviço essencial no D.O.



Da batina

Conforme a coluna publicou semana passada, um boletim da CNBB indica que são mais de 1.300 padres contaminados no país. As mortes passam de 60.



Em memória

O novo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defende o PL do deputado Dr. Frederico (Patriota-MG), que declara o Dr. Enéas Carneiro o Patrono da Eletrocardiografia.



Teto do MEI

A pedido de Bolsonaro, o Ministério da Economia estuda a ampliação do teto de faturamento para o MEI – e não piso, como publicamos – de R$ 80 mil para R$ 160 mil em período determinado, para ajudar os pequenos empreendedores nesta fase ruim.



Portas abertas

Pernambuco vai entrar em lockdown de amanhã ao dia 28 de março devido ao aumento de casos do coronavírus (93% dos leitos de UTI estão ocupados no estado). Medidas estão sob alto risco por causa dos estados vizinhos, que mantiveram as divisas abertas para o grande fluxo de pessoas para o Recife, em especial.



Língua afiada

Roberto Jefferson tem aumentado nas redes sociais suas críticas e ataques ao STF e a ministros. Sua estratégia, para quem o conhece, é clara: ele provoca a Corte para ser preso. Por quê? Quer provar, na sua tese, de que o Supremo foi intimidador ao mandar prender o deputado Daniel Silveira pelos ataques proferidos.



A tese

Na tese de Jefferson, se ele for preso, perguntará por que não o detiveram antes, por seus ataques notórios serem anteriores ao de Silveira. E se não for preso, continua a questionar a detenção do parlamentar e a considerar seletiva pelo STF. É um plano para vitimizar o bolsonarismo.



Brasília cívica

Brasília passa a ser a única capital a ter um mês inteiro (todo setembro) de ações destinadas ao Turismo Cívico, com lei aprovada pela Câmara Distrital.



Esplanadeira

# Edino Krieger comemora 93 anos lançando hoje, online, coletânea de textos e CD, em concerto do Trio Aquarius na Sala Cecília Meireles. # Brasil Bitcoin lança cartão para pagamento em criptomoeda, sem necessidade de recarga. # Ana Cláudia Pinto, doutora em Medicina pela Unifesp, assume cargo de diretora médica da Nilo Saúde.

