Publicado 20/12/2022 12:00

O número de homicídio de jovens de 15 a 29 anos por armas de fogo no Brasil apresentou queda nos últimos seis anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), o pico nesta faixa etária ocorreu em 2017, com 28.300 óbitos, sendo 27.008 homens e 1.292 mulheres. Esse padrão se repetiu de 2018 a 2022, com mais mortes entre jovens do sexo masculino. Em 2018 foram 24.156 casos (23.020 homens e 1.136 mulheres); Em 2021, 16.472 masculinas e 810 femininas. Apesar de dados preliminares de 2022, observa-se o mesmo cenário: Até o momento, o SIM registrou 9.971 casos – 9.476 homens e 495 mulheres.



Sogro garantido

Para quê um genro ministro das Comunicações? Para estas horas: Fábio Farias assinou e o presidente Jair Bolsonaro endossou em decreto a renovação de concessões de três retransmissoras do SBT, de Silvio Santos: a Televisão Sorocaba, a TV SBT Canal 11 do Rio de Janeiro e o Sistema Araçá (com concessão de 15 anos em data retroativa em janeiro de 2021).



Esposa do general

Um atento observador encontrou, num fim de semana, a esposa do general Villas-Bôas, ex-comandante do Exército, acampada em meio aos bolsonaristas em frente ao Quartel General em Brasília. A expectativa dentro do QG entre militares – que não gostam da muvuca – é a de que o futuro comandante convide o povo a se retirar em breve.



Outra de Janja

A cantora baiana Margareth Menezes, futura ministra da Cultura, é mais um nome da cota de... Janja Silva, a futura primeira-dama que mandou muito no governo de Transição. O que a artista entende de gestão pública é um mistério. E petistas continuam a torcer o nariz para ela, e para a esposa de Lula da Silva.



Questão de ajustes

Josué Gomes está ministro na lista – pode ser da Indústria & Comércio – que ele já recusou – ou de Planejamento. Não agora, mas Lula ainda sonha tê-lo no segundo semestre. As portas estão abertas e Josué não disse o “nunca”. Apenas precisa de tempo para ver se consegue se manter à frente da Fiesp ou se vai ser vencido pelo grupo opositor de Paulo Skaf. A articulação para chamar Josué foi de Aloizio Mercadante na pré-campanha. Josué seria o vice na chapa de Lula se Geraldo Alckmin declinasse.



Direto do alambique

O ex-ministro José Múcio Monteiro aceitou o convite para comandar o Ministério da Defesa apenas pela amizade com Lula da Silva, que fez apelos. Aposentado do Tribunal de Contas da União, Múcio curtia sua fazenda no interior de Pernambuco, onde tem alambique da cachaça Dona Chica, seu xodó – da qual Lula prova e gosta.



ESPLANADEIRA

# Advogada Mariane Stival é empossada como membro da Comissão de Direito Internacional do Conselho Federal da OAB. # Festival Interativo de Música e Arquitetura estreia dia 22, nos estados: RJ, MA, PA e MG. # Natal Sesc RJ passará, até dia 6 de janeiro, por 26 municípios de todas regiões do RJ com atividades

gratuitas. # Escritora Ilana Eleá lança livro pela Editora Patuá “Emma e o poliamor”. # Davi Mendonça Cardoso, premiado pela SECEC-RJ, lança curso rápido de escrita criativa “No Rolê da Criatividade”. # Escritório de advocacia /asbz doa parte de dois meses de recursos e 70 cestas básicas ao Instituto Devolver e AMEO.



*Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)