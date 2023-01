esplanada - izanio

Publicado 13/01/2023 12:00

Brasília - Os advogados envolvidos na defesa do ex-comandante da PM Fábio Augusto, já detido, e de Anderson Torres – o ex-secretário de Segurança do DF que desembarca hoje dos EUA para vestir algemas – têm um trunfo na mão para tentar amenizar a situação judicial da dupla. Há meses a PMDF tentou, por mais de uma ocasião, a retirada dos aloprados acampados em frente ao QG do Exército, mas o comando da Força impediu, por se tratar de área militar. Existia relatório da secretaria informando os riscos. Dia 27 de dezembro houve uma última tentativa de remoção do grupo, em vão. Tropas do EB chegaram e dispensaram os policiais. A PM, então, passou apenas a monitorar o grupo.



Rei do chocolate

Os gastos que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou esconder no decreto de sigilo de 100 anos revelam compras curiosas e questionáveis. A coluna levantou que só com a Casa do Chocolate, de Taguatinga, ele pagou R$ 46.472,22, de 2020 a 2022. Na cidade de Americana (SP), a 885 km da capital, a Presidência gastou num único dia (15 de abril de 2022) R$ 1.187,26 em combustíveis no Autoposto Moraes e Moraes. E aparece também em Brasília uma compra de R$ 81 no Petshop Armazém do Gato em 2019.





Termômetro da praça

Um levantamento do Sebrae em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) mostra que a confiança dos pequenos empresários industriais cresceu 2,8 pontos, em dezembro de 2022. Em contrapartida, houve queda de confiança dos donos de pequenos negócios do Comércio (-1,1 pontos) e Serviços (-0,3 pontos). No geral, o Índice de Confiança das micro e pequenas empresas registrou recuo de 0,5 pontos.



Soja na saca

A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a produção de grãos da safra 2022/23 chegue a 310,9 milhões de toneladas. O volume representa crescimento de 14,5%, cerca de 39,3 milhões de toneladas a mais a serem colhidas do que na temporada passada. O principal produto cultivado no Brasil é a soja, e a expectativa para a colheita da safra atual é de 152,7 milhões de toneladas: 22,2% superior à da safra de 2021/22.