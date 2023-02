esplanada - izanio

Publicado 07/02/2023

Brasília - Uma comitiva de 300 brasileiros do setor de jogos de azar desembarcou ontem na Inglaterra para a ICE London, a maior feira de jogos do mundo – embora proibidos aqui, os ex-donos de bingos investiram em países da América do Sul e do Caribe. Eles vão conhecer novidades em loterias e sites de apostas esportivas. A organização da feira estima receber mais de 35 mil visitantes. O Brasil continua sendo uma das atenções do mercado mundial. Haverá painéis e mesa-redonda para debater a legalização dos jogos pelo Congresso Nacional e a tardia regulamentação das apostas esportivas pelo governo federal.



$egurança rendeu

Duas empresas de segurança privada concentraram em 2022 os maiores contratos do Supremo Tribunal Federal (STF) no setor, para o qual desembolsou quase R$ 10 milhões: a Esparta faturou R$ 4.798.670,29; e a Zepim Vigilância ganhou R$ 4.006.220,91. Elas cuidam de segurança dos ministros e segurança patrimonial.

Rumo a Roma

O mais aguerrido na defesa do pai que virou uma sentença ambulante, o vereador Carlos Bolsonaro avisou aos irmãos que só fica no Rio de Janeiro até final do mandato, e ruma para a Itália, onde já teria emprego garantido. A conferir.

Uma conta do além...

Nem morto José Janene – que deixou muitas pendências judiciais e financeiras – tem paz. Na sexta-feira a Receita Federal começou a julgar processo em que o ex-deputado é acusado de omissão de rendimentos no Imposto de Renda, via depósitos bancários não comprovados, e aumento de renda suspeito.



Contando os dias…

O aliado do governador bolsonarista Romeu Zema (NOVO), Marcelo Bomfim, já pediu seu desligamento da direção do BDMG e prepara as malas para Brasília, mesmo com oprocesso seletivo em andamento. Quadro do banco, ele é indicado a vice-presidente da Caixa. A coluna já citou que Bonfim tem quatro processos trabalhistas contra a Caixa, o que vai contra as regras do edital, que falam em impedimento em casos de conflitos de interesse. Há lobby político dos padrinhos Miguel Ângelo (PT-MG) e Romênio Pereira (PT-MG) no processo seletivo aberto por edital que preza por critérios técnicos.



Cara no outdoor

O deputado federal Jhonathan de Jesus (Republicanos-RR) investe pesado em mídia, até nas ruas da capital, para ser aprovado novo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Pagou publicidade de seu nome em fotos em outdoors digitais nas principais avenidas da capital. Numa delas está ao lado do padrinho Arthur Lira. Jhonatan teve o nome aprovado pela Câmara para o TCU. Obteve 239 votos, contra 174 de Fabinho (MG) e 75 de Soraya Santos (RJ). Falta o Senado endossar, e lá o placar é mais apertado.



ESPLANADEIRA

# Vigilantes do Peso é reconhecida, pelo 13º ano consecutivo, como melhor dieta, pelo U.S. News & World Report. # West Shopping e Hemorio promovem sábado (11), no Rio, campanha de doação de sangue. # Vivian Szterling é uma das nutricionistas coautoras do livro “Alimentos do coração”, da editora BOC. # Splash Bebidas Urbanas cresce 240% em 2022 e planeja finalizar 2023 com 170 unidades no Brasil. # Zetra conquista certificação de antissuborno, da International Organization for Standardization. # Startup NoFront é finalista do Demoday BNDES Garagem.



Colaboraram Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha (charge)