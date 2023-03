IZANIO - IZANIO

Brasília - A ausência do “líder” fujão, a indefinição do PL para o discurso da oposição, a falta de uma voz aguerrida na Câmara contra o PT levam deputados e senadores bolsonaristas a rever o apoio a Jair Bolsonaro. As críticas ao ex-presidente são contundentes entre portas. Boa parte da centro-direita que era aliada do clã não vê, ainda, um potencial candidato no senador Flávio Bolsonaro como herdeiro do espólio do pai, cuja carreira política nacional acabou para eles. Essa turma já começa a telefonar diariamente para o governador paulista, Tarcísio de Freitas (PL), e o vê como o potencial nome ao Planalto em 2026. Pesa a favor dele algo que Bolsonaro não mostrou ter durante quatro anos: diálogo com a oposição. A presença dele ao lado do presidente Lula da Silva em São Sebastião foi elogiada até por opositores.



Faroeste suspeito

O prefeito de Anápolis – a 50 km de Goiânia – Roberto Naves, anda triste com o assassinato do amigo fazendeiro chamado Luiz Carlos. O crime teria sido encomendado, ocorrido em dezembro, e segue envolto em mistérios. A Polícia Civil fez operação para cercar um major da PM, suspeito da execução, e o abateu em confronto.



Jatos reservados

A Aeronáutica reservou jatos exclusivamente para transporte de órgãos, a fim de evitar que ministros recorram à FAB mais vezes para viajar aos redutos eleitorais. Desde 2016, a FAB transportou 1.729 órgãos, em 1.539 voos. Após revelarmos a farra de voos

de cinco ministros para casa nos fins de semana, eles frearam a luxúria do benefício.

S.O.S. de Alepo

A TV foca o noticiário nas vítimas do terremoto na Turquia, mas o governo da Síria, não menos desesperado, enviou memorando às suas embaixadas ordenando seus diplomatas pedirem dinheiro para reconstrução de cidades. Um ofício com dados bancários de contas do governo de lá circula entre grandes empresários de Brasília.

O assessor

O ex-ministro Ricardo Salles, agora deputado federal, nomeou para seu gabinete o ex-assessor no Meio Ambiente Davi Boutsiavaras, que responde processo administrativo na Corregedoria da pasta por assédio moral. Salles também acaba de empregar uma ex-

servidora do MMA, Djanira Gouveia, que se aposentou no ministério há poucos meses.

Casa com pets

O número de adoções de animais do programa Adote Pet atingiu, em 2022, a marca de 66 mil pets adotados desde a sua criação, em 2007. Pelo 3º ano consecutivo os gatos foram os preferidos dos tutores: 63% dos felinos foram adotados no ano passado, e 37% foram cães. Em 2021, esses índices foram 62% de gatos e 38% de cães.



