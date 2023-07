Fundo contra câncer - Izânio

O Partido Liberal faz amanhã uma grande reunião em Brasília para tentar salvar Jair Bolsonaro e o legado do bolsonarismo – movimento político que começou em 2018 e o levou à Presidência. O manda-chuva do partido, Valdemar Costa Neto, convocou as bancadas federal e estaduais, governadores e quem mais puder comparecer a Brasília amanhã para um evento de apoio ao ex-presidente. A pauta não ficou clara no convite, mas indica assuntos de interesse geral do partido. O PL quer traçar uma estratégia para viagens de Bolsonaro por capitais para lançar nomes potenciais às Prefeituras.



Davi voltando

O senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) está praticamente eleito para voltar à Presidência da Casa em 2025. Ele já fechou acordos com caciques importantes do plenário. E qual o segredo? Enquanto presidente, ele distribuiu muito mais cargos que os antecessores para uma frente suprapartidária, da esquerda à direita. E Rodrigo Pacheco ajudou ao não desfazer nada e manter os acordos.



Olho vivo

O senador Renan Calheiros está atrás de informações da situação na Braskem com a Tenenge, empresa da família Odebrecht contratada para serviços – um funcionário que morreu na explosão era da Tenenge. Foi surpresa para alguns conselheiros novos da Petrobras saber que a empresa é da família, enquanto a Novonor, novo nome da Odebrecht, está em recuperação judicial contando centavos na conta. A Tenenge informa que há 20 anos presta serviços para Copene, Copesul e outras empresas.



Fundo contra câncer

A comissão especial da Câmara para acompanhamento do câncer no Brasil quer criar um fundo específico no Orçamento para financiar a ampliação do tratamento da doença na rede pública de saúde. O câncer já é a 2ª doença que mais mata no País, atrás de doenças cardíacas. Em 111 municípios de Minas o câncer já é a doença que mais mata.



Efeito colateral

Vários governadores passaram o dia em Brasília tentando evitar que a Reforma Tributária acabe com a autonomia de cada Estado de legislar sobre assuntos tributários. A criação do Imposto sobre Valor Agregado previsto no relatório do arcabouço fiscal do deputado Aguinaldo Ribeiro é incompatível com a criação de impostos estaduais.



Atrás da isenção

Os governadores de Estados produtores de grãos, prioritariamente para exportação e principalmente do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, buscam o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para tentar manter os incentivos às exportações que a proposta de Reforma Tributária extingue.



ESPLANADEIRA

# Começa hoje a 24ª Reunião Plenária do Conselho Empresarial Brasil-Japão. # Pesquisa do IBGE aponta que Bullying afeta 40% dos estudantes. # Tiago Mussi lança "O ano em que me tornei psicanalista", dia 12 na Travessa de Botafogo, no Rio. # Dados da Gaudium mostram aumento de 13,8% na demanda por delivery noturno. # Zé Delivery testa entrega de bebidas por drones no Rio de Janeiro. # Ministério das Comunicações realiza pesquisa pública sobre prioridades em Telecomunicações. # Seminário “Trabalho Decente: Proposições para a construção de uma agenda de Saúde e Segurança e Erradicação do Trabalho Infantil” será realizado de 1º e 3 de agosto, no TST.