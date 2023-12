esplanada - izanio

A coluna cantou a bola de que a pré-candidatura do deputado federal Elmar Nascimento (União-BA) à presidência da Câmara em 2025 era jogada de Arthur Lira (Progressistas-AL) contra o Palácio do Planalto para forçar negociações. Ele já dançou. Foi rifado por Lira assim que ganhou o comando da Caixa. E avisado entre bocas no Colégio de Líderes. O presidente da Casa alega que não tinha compromisso com Elmar e só uma carta de intenções, e culpa o aliado por não ter se viabilizado até agora – mesmo tão cedo. Todavia, o atual presidente da Câmara não está com essa bola toda para barganhas, cantam alguns deputados, diante das emendas impostivias garantidas aos parlamentares.



É direito da sociedade saber o destino de verbas públicas quando membros do conselho são os que intercedem pelos recursos. A CPI das ONGs aponta para a fiscalização de duas entidades. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é conselheira honorária do Instituto de Pesquisa Ambiental Da Amazônia. E João Paulo Capobianco, secretário-executivo, era presidente do Instituto Democracia e Sustentabilidade.



Alçado a protagonista da renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais com a União, o senador Rodrigo Pacheco (PSD) ganhou, entre portas, o apelido de "Digo Vaselina". Escorregadio no trato, ele ataca o governador Romeu Zema (NOVO) em Brasília, mas é todo elogios a ele na frente de secretários do governo e aliados de BH.



A tragicomédia incentivou o turismo cívico. O Congresso Nacional também teve recorde de visitantes este ano, no pós-8 de Janeiro, além do Palácio do Planalto. Com a retomada das visitas em abril, em apenas oito meses, foram 91,4 mil visitantes até o dia 3 de dezembro; 42,1% a mais que os registros de 2022, que chegaram a 64,3 mil pessoas.



A queda de Ednaldo Rodrigues do comando da Confederação Brasileira de Futebol começou por quadros que o alçaram ao cargo após intervenção há poucos anos. Foi numa reunião discreta de três procuradores, dentro da sede, há três semanas. É que a Justiça decidiu que o MP não tem poder de interferir sobre entidade privada, apesar das tentativas de um grupo de moralizar a organização maior que cuida da paixão nacional.



Um antigo membro da estrutura do Instituto Combustível Legal vem criticando nova integrante na entidade, segundo fontes da coluna. Os adjetivos beiram o sexismo e a falta de educação. A indicada por umas das grandes empresas que integram o ICL questiona orçamentos propostos, em especial o aumento do salário desse antigo membro que tenta denegrir sua imagem.



# Elpídio Amanajas ganhou nota de louvor com a monografia 'O Personalismo político do ex-presidente José Sarney com o Amapá', na Faculdade Republicana. # Bernardo Sá Earp apresenta a exposição 'A Invenção de Si' no Centro Cultural Correios RJ. # Senador Veneziano Vital recebe o título de cidadão de Cuité de Mamanguape. # US Travel Association oferece isenção de entrevista para visto americano até dia 31. # Apresentador Datena se filia ao PSB hoje em Brasília. # Pesquisa do IBGE aponta que número de mulheres em cargos de liderança no país é baixo. # TV Cultura exibe nesta quinta-feira (21) o documentário inédito 'Ofício: Vereador', coprodução da emissora com a TV Câmara.

