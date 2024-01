ESPLANADA - IZANIO

Publicado 16/01/2024 12:00

A chapa do ministro folião da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, continua esquentando. Dentro do governo, a avaliação é que ele saiu fragilizado ao se posicionar sobre a participação em um Carnaval fora de época em Aracaju somente por meio de nota. Se não for demitido antes de fevereiro, Macêdo terá que se explicar na volta do recesso do Congresso Nacional. A oposição prepara requerimentos de convocação em comissões onde tem maioria. Dificilmente a base do governo conseguirá derrubá-los. Um dos requerimentos será protocolado na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que aprovou com folga, no ano passado, a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino.



Assento generoso

Exonerado na última semana da secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia, Efrain Pereira da Cruz continuará com assento nos conselhos de administração da Petrobras e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com vencimentos mensais acima de R$ 40 mil. Desde que assumiu o cargo, Efrain sofria pressão por ter sido indicação do senador bolsonarista Marcos Rogério (PL-RO).



Toffoli x Moro

Além de autorizar a abertura de inquérito contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) para apurar supostas irregularidades na delação do empresário e ex-deputado Tony Garcia, o ministro Dias Toffoli, do STF, relata outra denúncia contra o ex-juiz da Lava Jato. O autor é Alberto Youssef, que acusa Moro de manipulação para omitir o grampo na cela onde o doleiro esteve preso em 2014.



Senso do dever

Com viagem de férias em família marcada para esta segunda-feira, quando embarcaria pela primeira vez para a França, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Leandro Monteiro, não pensou duas vezes antes de desmarcar tudo para conduzir pessoalmente as operações de busca e resgate no estado, após as fortes chuvas do final de semana.



Menos, Freixo!

Presidente da Embratur, Marcelo Freixo postou nas redes sociais arte que traz a imagem do presidente Lula da Silva e um gráfico que mostra queda na inflação dos alimentos. Não demorou muito para chover comentários de seguidores: "Marcelo, você não faz compra em supermercado?" e "uma postagem dessas pega muito mal" foram algumas das reações.

Conciliação

Processos da Justiça do Trabalho têm sido solucionados por meio da conciliação. O diálogo entre patrão e empregado prevaleceu em 72% dos casos no ano passado, conforme o TST. Foram 1.500 processos encerrados por conciliação - equivalente a R$ 418 milhões. Conforme o ministro Aloysio da Veiga, por meio de conciliações e acordos de cooperação técnica, a conclusão de processos ganha celeridade.



ESPLANADEIRA

# Ricardo Viveiros lança em 5 de fevereiro o livro 'Roberto Rodrigues, o Semeador', em SP. # Itaú Social e Itaú Cultural lançam hoje a 'Formação como curadoria: Literatura para crianças'. # Vivo contratou 870 profissionais portadores de deficiências em 2023, 74% a mais que em 2022. # Essillor LUxottica apresenta protótipo do Nuance Audio, par de óculos com tecnologia auditiva avançada. # Estetika participa do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, dias 24 a 27 de janeiro. # Centro Médico do Salgueiro recebe nova edição da ação social 'Sambando com a Saúde', dias 18 e 20.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação e Tom Camilo