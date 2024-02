COLUNA ESPLANADA, SEGUNDA - Divulgação

A Polícia Federal conseguiu mapear os tentáculos do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) na sua gestão à frente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e descobriu muito além do que imaginava. Ele nomeou espiões a seu serviço em diferentes órgãos. O emprego de agentes da Abin na administração federal é normal, uma forma de captar informações importantes para o governo. Um dos casos ocorreu

numa agência reguladora. O agente integrado aos quadros passou para Ramagem, durante a eleição presidencial, informações preciosas que ajudaram a Polícia Rodoviária Federal a parar ônibus de potenciais eleitores de Lula da Silva nas estradas, nos dias da eleição. Um servidor já foi alvo de buscas pela PF no ano passado. As ramificações de Ramagem como suposto espião-mor a serviço de Bolsonaro estão sendo desvendadas.



Cuspe no Judiciário

O ex-presidente Fernando Collor apareceu no Palácio do Planalto para posse do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Alguns ministros do STF também estavam presentes. Um cuspe na cara do Judiciário e do povo. Ele está condenado à prisão pelo próprio STF, que sentou em cima da sentença e não expede o mandado. O PGR já deu aval para o mandado. A viatura da PF está abastecida.



No fundo

Tem gente na cúpula do governo com a pulga atrás da orelha com a gestão do Petros, o fundo dos servidores da Petrobras, que fará novo Plano de Equacionamento de Déficit (PED), segundo fontes da coluna. Não entendem como Previ e Funcef dão lucro, mas os petroleiros continuam a ver seu saldo naufragar em mar turbulento do mercado.



Uma forcinha aí

Presidente da Apex, o ex-senador Jorge Viana tem pedido ao ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o certificado de autorização para alguns abatedouros de conhecidos do Acre, seu reduto eleitoral que já governou. Eles querem exportar para a China. A demanda esbarra num porém bem técnico e na criteriosa equipe da pasta.



Disputa por Tarcísio

Valdemar da Costa Neto, o "dono" do PL, corre para garantir a filiação de Tarcísio de Freitas (Republicanos) no seu partido diante da aproximação de Gilberto Kassab (PSD) com o governador. Aliás, se alguém tem dúvida, Kassab é quem controla a prefeitura paulistana. Tudo passa por ele.



Incentivo escolar

Pioneiro no DF, o programa Cartão Material Escolar, do governo do DF, já ajudou mais de 142 mil alunos da rede pública este ano, com subsídios de R$ 45 milhões, abrangendo rede de 500 papelarias credenciadas. O auxílio é concedido para alunos, filhos dos beneficiários do Bolsa Família. Prefeituras de Angra dos Reis, Jundiaí e o governo do Maranhão já adotaram o modelo. O CME no DF começou em 2011 e virou a Lei Nº. 6.273/19. Foi idealizado por José Aparecido Freire, presidente do Sindicato das Papelarias e Livrarias e hoje presidente da Fecomércio-DF.



