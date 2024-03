ESPLANADA - IZANIO

ESPLANADAIZANIO

Publicado 05/03/2024 12:00

Olavo Noleto, o secretário executivo do ministro das Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, é a bola da vez no Palácio. Segundo fontes, ele não deslancha os pleitos dos deputados e senadores de partidos aliados, somente os do PT. Padilha, que está na mira também, estuda para a vaga Mozart Salles, seu assessor na antiga SRI do Governo Dilma Rousseff. Noleto é apadrinhado pelo PT de Goiás.



Bronca interna

O PSD está cobrando a cabeça de Alexandre Silveira ao manda-chuva da legenda, Gilberto Kassab, no segundo semestre, quando Lula da Silva deve fazer uma minirreforma. O desgaste de Silveira com Jean Paul Prates, da Petrobras, nem conta – há quem aponte que o ministro apenas vocalize recados de Lula. A bronca é interna. Silveira não atende a bancada, apenas Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e seu conterrâneo.



Tá feia a coisa

A criação da Casa do Governo em Roraima foi medida urgente do Palácio. O holofote que o presidente Lula da Silva deu aos Ianomâmis em Roraima se apagou. A situação dos índios piorou sem a ajuda humanitária in loco, contam fontes. Mortes por desnutrição e ameaças de garimpeiros continuam.



Sem Nobel

O presidente Lula da Silva tem como meta, há anos, ganhar o Nobel da Paz. Pelo seu esforço no programa Bolsa Família e combate à fome, desde a primeira gestão em 2003. Como até agora nada avançou internacionalmente, passou a figurar de pacifista no Oriente Médio. Sem assessoria adequada, deu esse quiproquó todo.



Dona Lu

Dona Lu Alckmin, esposa do vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, fechou com a Editora Senac DF e lança dia 23 de março novo livro, o infantil 'ABC dos Coelhinhos'. A noite de autógrafos será na Livraria Drummond do Conjunto Nacional, em São Paulo.



Samba, portuga!

A alegria de bloco da escola de samba Imperatriz Leopoldinense na Bolsa de Turismo de Lisboa, no fim de semana, foi recebida com estranheza por alguns europeus que visitaram o pavilhão. Houve críticas de brasileiras também. O fato de dançarinas estarem seminuas, com conhecidas fantasias da Sapucaí, incomodou. Houve comentários de que isso conotaria, para eles, incentivo ao turismo sexual no Brasil.



ESPLANADEIRA

# Embaixada de Portugal recebe, dia 12, o pré-lançamento da nova edição da exposição 'Brasília: Da Utopia à Capital'. # Grupo Mac Jee é destaque no desenvolvimento de produtos de qualidade e tecnologia exclusiva. # Diogo Luchiari, da Macfor, promove o Agro Day Talks 2024, dia 7, em Ribeirão Preto-SP. # Abrafesta apoia mobilização em defesa do PERSE no Senado. # Fertsan apresenta biomodulador fisiológico no 'Dia de Campo de Verão', no Paraná. # Farmax e Fundação Dom Cabral abrem curso de graduação em Administração de Empresas.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes