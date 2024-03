charge por @izanio_charges (19.03) - Divulgação

Publicado 19/03/2024 12:00

Após o ministro do Supremo Tribunal Federal Luis Roberto Barroso defender a legalização do aborto em palestra na Pontifícia Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o cardeal Dom Orani Tempesta reagiu e decidiu intervir na universidade. O conselho interventor é formado por três padres e um bispo. A alegação é de que a medida visa contribuir "no discernimento das decisões a serem tomadas dentro da governança própria da universidade". Na palestra, há duas semanas, o ministro Barroso defendeu uma grande campanha nacional para a descriminalização do aborto para que o assunto polêmico seja analisado pelo STF "assim que possível".



Língua solta

Depois de irritar cidadãos de Brasília ao chamar a capital de "ilha da fantasia", o ministro Rui Costa (Casa Civil) agora comprou briga com os servidores públicos. Pode ser alvo de denúncia (assédio institucional) por ter dito que o funcionalismo público tem "tendência à inércia" e que precisa de uma "fungada no cangote". Paulo Guedes, ex-ministro da Economia, chamou os servidores de "parasitas".



Tática de ataque

Já era esperado que o presidente Lula da Silva dedicaria parte da abertura da reunião ministerial a ataques ao ex-presidente Jair Bolsonaro, chamando-o de "covardão". O petista segue tática arriscada – traçada por conselheiros próximos – de ataque à gestão anterior para tentar recuperar a popularidade. A conferir.



Dobradinha

Caciques do União Brasil atuam para que a crise interna não interfira nos planos no Congresso. Querem dobradinha no comando das duas casas em 2025, com Elmar Nascimento (BA) na Câmara e Davi Alcolumbre (AP) no Senado. A crise não vai se estender até o segundo semestre, apostam lideranças. E o processo de expulsão do ex-presidente, Luciano Bivar, deve ser concluído nos próximos dias.



Freio no título

Vereadores da Câmara Municipal de São Luís querem barrar a concessão do Título de Cidadã Ludovicense à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Rejeitaram o regime de urgência do pedido, que agora terá que passar pelas comissões temáticas da Casa. O título foi recentemente concedido para o vice-presidente, Geraldo Alckmin.



Reduto Jucá

Apeado da política nacional, o ex-senador Romero Jucá (MDB) tenta manter protagonismo nas eleições municipais em Roraima. Articulou a ampliação da base do partido na Câmara Municipal de Boa Vista – com a filiação de quatro vereadores – e também filiou mais de 40 jovens. Outro filiado ao partido foi o superintendente do Dnit em Roraima, Igo Brasil.





