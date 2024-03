Charge da coluna Esplanada - Divulgação

Charge da coluna EsplanadaDivulgação

Publicado 28/03/2024 12:00

A intransponível relação de desconfiança com os militares fez o presidente Lula da Silva e o governo terem aversão a eventuais decretos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), dispositivo excepcional para o controle de uma crise na segurança pública. Em 13 meses da gestão Lula III, foi assinado apenas um decreto para GLO em portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro. O emprego de militares das Forças Armadas

nos portos do Rio de Janeiro, Itaguaí e Santos e nos aeroportos de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ) - para combater o crime organizado - se encerra no mês de maio e não será renovado. No governo Lula I, a GLO foi acionada 25 vezes. Na gestão sequente, foram 15 decretos, conforme dados do Ministério da Defesa.



Na cruz

Assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a bancada evangélica sacrifica o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais). O atrito gira em torno da proposta (PEC 5/2023) que amplia a imunidade tributária para templos religiosos. Além de divergências, deputados desconfiam se a articulação de Padilha garantirá os 308 votos necessários para aprovar a PEC.



Bloco estremecido

A disputa à sucessão do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em 2025, tende a implodir o atual bloco parlamentar formado pelo MDB com o PSD e o Republicanos. As três legendas estão longe de um consenso e planejam ter candidatos próprios: Antonio Britto (PSD-BA), Isnaldo Bulhões (MDB-AL) e Marcos Pereira

(Republicanos-SP).



Às turras

A presidente e o vice do PT, Gleisi Hoffmann e Washington Quaquá, respectivamente, só convivem por obrigação institucional (na Câmara e no partido). Vivem às turras e não se suportam. Quaquá não dá a mínima para o que Gleisi fala sobre declarações dele. E Gleisi infla setores mais à esquerda do partido que atuam há meses para destituir o desafeto.



Pessimismo

A pesquisa Retratos da Sociedade, da CNI, revela que os jovens estão menos otimistas em relação à inflação. Quando questionados sobre a expectativa de inflação nos próximos 12 meses, a média nacional aponta que 58% dos entrevistados acreditam que a inflação vai aumentar. Entre os jovens de 16 a 24 anos, esse percentual é maior: 62%.



A sete chaves

Qual o valor dos salários que o ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, recebem do Partido Liberal (PL)? A coluna questiona a assessoria da legenda há dias, mas não obteve resposta até o fechamento desta edição.



ESPLANADEIRA

# Domino’s vai realizar ação especial para seus seguidores na Páscoa. # Grupo Boticário lança a campanha 'Termômetros apontam: é hora da mudança'. # EBC lança TV Brasil Internacional. # Presidente da CMU Energia vai participar do evento 'Minerais da Transição', em São Paulo, dia 3. # Brain Inteligência: loteamento imobiliário se torna nova opção de moradia e investimento. # International Workplace Group abre primeira unidade Regus em Uberlândia (MG).

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo