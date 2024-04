Charge da coluna Esplanada - Divulgação

Charge da coluna EsplanadaDivulgação

Publicado 15/04/2024 12:00

A proposta da Eletrobras de reduzir em 12,5% o salário dos servidores que ganham até R$ 15,5 mil irritou o governo federal - sócio não controlador mais - e aumentou o clima de insatisfação na empresa, privatizada no final do governo de Jair Bolsonaro. Os 10 diretores que sugeriram o corte de salários, com o pretexto de reduzir despesas, receberam o equivalente a R$ 663 mil por mês ao longo do ano passado. Para o governo, a contradição entre as polpudas remunerações dos diretores e o arrocho no salário de oito mil servidores é uma afronta à boa administração de uma empresa do tamanho da Eletrobras. A União detém 43% da empresa. Mas com as regras criadas na privatização, só vota como se fosse dona de 10% das ações. Em ação no STF, o governo pede para recuperar o poder de voto proporcional ao controle acionário,

alterado na privatização.



Paz selada

O advogado Fernando Tibúrcio ajudou a selar paz entre o presidente do PSDB, Marconi Perillo, e o senador Jorge Kajuru, brigados há 20 anos. Há dias, Kajuru comentou que a ideia de chapa pura do PSB na disputa em São Paulo, com Tabata Amaral e Datena, não leva tempo de TV ao partido. Geraldo Alckmin e Carlos Siqueira foram alertados.



Fritura

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Leonor Noia Maciel, está na mira de "aliados" e adversários dentro do ministério. Ela agoniza no cargo e há quem cobre sua cabeça no Palácio. Enquanto mira cargo na OPAS, quem atende parlamentares são assessores e o chefe de gabinete Weslley da Silva, sem poder de mando.



Novelão no STJ

Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estão em polvorosa com oitivas e avanço da investigação de crime passional envolvendo duas autoridades. Uma bateu, outra apanhou. A PF vai às portas.



Dormindo com o inimigo?

Amigos citam que Bolsonaro já está com ciúme da desenvoltura da esposa, Michelle, nos palanques dos atos do PL Mulher. Ele não confia nela como política. Acha que vai ser abandonado se ela se eleger.



Coleção de mestres

Amigos de longa data, Ziraldo, fã de coletes, e Cony, que usava suspensórios, fizeram acordo anos atrás. Quem morresse primeiro ficava com a coleção do amigo. Quem ficará agora com os vestuários?



Energia Total

A Comissão de Minas e Energia da Câmara vai discutir amanhã PLs que alteram políticas do setor elétrico. O debate ocorre em momento estratégico: até 2031, os contratos de concessão de 20 distribuidoras chegam ao fim. Durante o encontro, serão debatidos quatro PLs que tratam sobre o assunto, como o PL 4.831/23, do deputado João Carlos Bacelar (PL-BA), e os PLs 444, 445 e 446/24, do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), primeiro vice-presidente da CME e autor do pedido de convocação da audiência pública.



ESPLANADEIRA

# Vurdere participa da Web Summit Rio, de 15 a 18 de abril, em Camorim (RJ). # Edital Conexão Oceano, da Fundação Grupo Boticário, é destaque na Conferência da Década do Oceano da ONU. # Craft abre novas filiais nos Estados Unidos. # Asia Shipping anuncia aquisição de parte da startup catarinense Dati. # Gi Group expande na América Latina. # ANP aprova adição obrigatória de corante ao óleo diesel marítimo na Região Norte.

Leandro Mazzini

Com Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo