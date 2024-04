Cobrança - Izânio

Cobrança Izânio

Publicado 26/04/2024 12:00

A celebração dos 94 anos do ex-presidente José Sarney reuniu personalidades políticas -senadores, deputados e governadores de direita e de esquerda - de quase todos os Estados. Os convidados da festa, realizada na mansão dele no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, foram recepcionados pela filha, Roseane Sarney, e assessores. Entre os ministros do Governo Lula, estiveram presentes Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também comanda a pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou quase no final da festa. O ex-ministro José Dirceu (PT) também marcou presença e trocou palavras com o ex-senador Gim Argello. Ambos foram alvos da Lava Jato. Presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi foi um dos políticos mais paparicados e ficou do início ao fim do evento. Todos os convidados ficaram surpresos com a vitalidade do Sarney, que estava muito bem e lúcido após a queda que sofreu há dois meses.



Cobrança

Nos últimos dez dias, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, recebeu em seu gabinete apenas um deputado e três senadores, conforme levantamento da Coluna: Jaime Bagattoli (PL/RO), Laércio Oliveira (PP/SE), Chico Rodrigues (PSB/RR) e o deputado Dionilson Marcon (PT/RS). Esse foi um dos motivos para a cobrança do presidente Lula da Silva para que ele participe mais das articulações com o Congresso.



Solla x Brazão

Independentemente do deputado do PT escolhido para relatar o processo contra o deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), o parecer será pela cassação do parlamentar. A relatoria tende a ficar com Jorge Solla (BA) que chamou de canalhice o pedido de vistas de colegas em votação sobre a manutenção da prisão de Brazão na CCJ da Câmara.



Canetada

O Ministério da Saúde, que já tem recebido críticas pela epidemia de dengue, acaba de comprar uma nova briga. O decreto nº 11.999 altera o plenário da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), que faz a regulação e supervisão dos programas de Residência no país. A canetada duplicou os membros ligados ao Governo Federal, deixando as associações médicas sem efetivo peso nas decisões do colegiado.



TCU mira Apex

O TCU abriu processo para investigar “a atuação da Apex Brasil no processo licitatório que resultou na compra de nova sede”. O caso foi revelado pela Coluna. A comissão de licitação é apontada por uma das concorrentes - Paulo Octavio Empreendimentos -, por atuar sem transparência na tramitação e escolha de um dos projetos que concorriam, pelo qual a agência poderá pagar até R$ 6,7 milhões a mais que a proposta de menor preço.



Brasil em Londres

O ex-presidente Michel Temer (MDB) e seu indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Alexandre de Moraes, se encontram hoje ... em Londres. Ambos são convidados do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideia. Participam do painel “O Papel do Judiciário para a Estabilidade Democrática”. Andrei Rodrigues, Diretor-Geral Polícia Federal, também estará por lá hoje.



ESPLANADEIRA

# Fast Escova inaugura 1ª unidade em Campina Grande (PB). # Atlantica Hospitality International anuncia parceria com a Mitre Realty. # Shopping Jardim Guadalupe (RJ) realiza hoje mais uma edição do “Ritmos do Guada”. # Marisa e Cadastra alcançam mais de 79 milhões de mulheres com estratégia integrada. # Simpress fatura 23% a mais em 2023. # PUC-Rio inaugura projeto de horta hidropônica, dia 4 de maio.

* Colaboraram Walmor Parente, Carol Purificação, Isabele Mendes e Luiza Melo