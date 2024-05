Alexandre Ramagem - Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 23/05/2024 12:00

O clã Bolsonaro aposta todas as fichas em Alexandre Ramagem para tentar tirar Eduardo Paes da prefeitura do Rio de Janeiro. O atual prefeito vai tentar seu 4º mandato. Ex-chefe da Abin no Governo passado e eleito deputado federal pelo PL, Ramagem terá o apoio do governador Claudio Castro e deve aparecer nas urnas como “Delegado Ramagem”, ou “Ramagem do Bolsonaro”. Pesquisas ainda vão mostrar o melhor nome de guerra (eleitoral). Marqueteiros apostam para o clã que vai apadrinhá-lo que a cidade precisa de um Xerife.



Lugar venenoso

Uma funcionária da Liderança do Republicanos na Câmara dos Deputados foi mordida por um escorpião na tarde desta terça-feira. Ela passa bem, medicada ainda na emergência médica da Casa, mas o susto foi o suficiente para os deputados alertarem a direção para uma limpeza geral neste fim de semana.



PDT pré-urna

Os delegados do PDT se reúnem em Brasília de hoje até sábado para o seu 6º congresso nacional a fim de tratar as diretrizes para as eleições deste ano - e o convescote entre os pré-candidatos para saber como a executiva nacional vai ajudar na campanha daqui a dois meses. Carlos Lupi, presidente e ministro da Previdência, vai capitanear o grupo.



Superlotação

A Secretária Nacional de Políticas Penais publica, a cada 6 meses, os dados do sistema penitenciário brasileiro. O último, divulgado em dezembro de 2023, mostra uma superlotação nos presídios do País. Nos três Estados com o maior número de detentos (SP, MG e RJ) a capacidade é de 228.005 prisioneiros, mas atendiam 307.827 – quase 80 mil a mais do que o indicado.



Cadê?

Nenhuma notícia em rede nacional até agora da situação dos presídios estaduais gaúchos na região metropolitana de Porto Alegre, com essas enchentes. Como estão os detentos? Salvos, afogados ou foram soltos? A Coluna pediu respostas ao Governo.



Esquerda ferve

A pré-campanha começou forte em Niterói (RJ). Ex-secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania e presidente municipal do PSB, Nadine Borges virou coordenadora da campanha da deputada Talíria Petrone (PSOL) à prefeitura Talíria tem apoio do PSB e da Rede, e ameaça a hegemonia do PT local. O presidente estadual do PSB, Alessandro Molon, foi importante na decisão.



