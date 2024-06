O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - Antônio Augusto/Secom/TSE

Publicado 24/06/2024 12:00

A PF já identificou dezenas de brasileiros alvos do inquérito no STF sobre a baderna do dia 8 de Janeiro de 2023 que atravessaram a fronteira para a Argentina e o Paraguai. São grupos que se organizaram pelo whatsapp e telegram para fugir da eventual prisão a mando do ministro Alexandre de Moraes. Contrataram banca de advogados no Brasil e em Buenos Aires para tentar um (difícil) asilo político a ser solicitado ao presidente Javier Milei. Há informações de que mais de 20 brasileiros procurados, e suas famílias, estão em hotéis, e outros alugaram casas por temporada esperando “a poeira vai baixar”. O que lhes deixa desconfortáveis é o recente episódio da prisão em Buenos Aires do foragido Toinho do Bitcoin, pela Polícia Nacional de lá – o equivalente à PF daqui.

Go, Brazil!

A Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, o Google Brasil e outras multinacionais norte-americanas foram procuradas por deputados federais do PT, PSD e União atrás de convites para visitas oficiais aos EUA. Não por acaso, as datas sugeridas pelas excelências coincidem com jogos da seleção na Copa América. Em agendas assim, a Câmara paga tudo – passagem, alimentação – e ainda podem levar as esposas.

Gás em Lula & Milei

A Bolívia reduziu a oferta de gás para o Brasil. A Argentina, quebrada, tem a maior reserva de gás do mundo, o campo de Vaca Muerta. O bom senso indica que a venda será muito mais fácil para o país vizinho que para a praça asiática e européia no embarque por navios. A turma que cuida dos projetos de reindustrialização do Brasil, nos setores de fertilizantes e químico, aguarda o projeto de gasodutos.

Pagou a conta

A chefe de gabinete da Casa Civil, Miriam Belchior, comemorou a degola do enrolado Neri Geller do Ministério da Agricultura com a farra do leilão do arroz anulado. Eles têm rusgas desde quando ele era ministro de Dilma Rousseff e ela coordenadora do PAC. Lula bancou nomeação para agradar os ruralistas e ficou com a conta.

Nunes do Canteiro

Dia desses o ministro do STF Nunes Marques, um maçom, fez visita institucional ao Grande Oriente do Brasil, a entidade máxima da Maçonaria no Brasil. Poucos sabiam de sua associação à Ordem. Nunes é tido como bom exemplo, entre tantas milhões de histórias de superação. Nunes quando jovem era apontador de canteiro de obra no Piauí e dali saía para as aulas na faculdade de Direito.

Mãos ao alto!

As três grandes companhias aéreas não fazem questão de esconder a ganância diante da tragédia climática do Sul. Só falta assalto à mão armada a bordo. Pesquisas da Coluna com preços do antes e depois das enchentes apontam que Azul, Gol e Latam dobraram – e em alguns casos quadruplicaram – o preço da passagem para Porto Alegre.

ESPLANADEIRA

#Juntos Somos Mais atingiu R$ 1 bilhão em GMV nas vendas realizadas por B2B. #Thomson Reuters conquista a 3ª certificação HRC Equidade BR. #Google anuncia 15 startups jornalísticas para programa de aceleração de jovens empresas de notícia. #IPTC anuncia parceria com entidade de Minas Gerais. #MDIR e ABREN realizam evento em Brasília nos dia 26 de junho para debater a redução da emissão de metano na agropecuária. #Escritório /asbz avança em sua agenda ambiental e se torna carbono neutro.