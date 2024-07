Publicado 09/07/2024 00:00

O grito de socorro do Amapá ecoa cada vez mais alto entre gabinetes do Palácio do Planalto e da Esplanada. Mas só o Ibama e o Ministério do Meio Ambiente se fazem de surdos para a importância econômica e barram a autorização de pesquisas para exploração de petróleo na foz do rio Amazonas. A demanda causa uma briga discreta entre os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Marina Silva (MMA). Já é certo no Governo que um deles vai cair ano que vem por causa disso. Não se trata das margens de Macapá – e sim dezenas de quilômetros da costa marítima além da foz. Os defensores da atividade citam que o Amapá registra o 26º PIB do País, alto índice de suicídios entre jovens, sem perspectivas para estudo superior, emprego e renda; não tem um polo de entretenimento (a orla da foz, seu cartão postal, carece até de um passeio com gradil). Macapá não possui um shopping e um bom hotel 3 estrelas. Enquanto a vizinha Guiana Francesa, que autorizou a exploração, vive boom econômico há duas décadas, e a capital Caiena tornou-se a “Miami” do Norte da América do Sul.

Carteado em risco

Marisa Mattos, vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do Banco do Brasil, está com os dias contados na mesa de carteado com a chefe Tarciana Medeiros, presidente da instituição. É que a cúpula do PT quer o cargo.

Alistamento

Um decreto do Governo facilitou a vida do jovem que por lei precisa se alistar nas Forças Armadas no Rio Grande do Sul. O Exército, para citar uma, sentiu o baque no contingente na ajuda nas enchentes. O alistamento foi prorrogado para até 31 de agosto.

Olhando longe

A velocidade com que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lançou o amigo deputado Pedro Paulo (PSD) como seu vice será a mesma da queda da chapa fria. É plano dele para que um irredutível diretório do PT, que já tem a vice confirmada entre portas, garanta compromissos do prefeito para candidatura maior em 2026.

Ibaneis com Celina

Em nota à Coluna, o governador Ibaneis Rocha (MDB), do DF – ele candidatíssimo ao Senado – confirma que está fechado com a candidatura da sua vice Celina Leão (PP) à sua sucessão e que qualquer informação contrária a isso é tentativa de desestabilizar seu Governo e sua aliança eleitoral.

Força, RS!

Os números da ABIH de Porto Alegre são lastimáveis com as enchentes. Centenas de eventos em hotéis como base foram cancelados. O setor pedirá ao Governo do Estado um programa de retomada do turismo gaúcho.

ESPLANADEIRA

#Advogada Karina Kufa entra no ranking da Leaders League de melhores escritórios de advocacia em direito eleitoral. #Chilli Beans celebra a influência de Michael Jackson na moda em lançamento. #JBS cria programa de empreendedorismo para mulheres no agro. #Hospital HELP, de Campina Grande (PB), amplia horário de atendimento no ambulatório SUS. #SindHosp entrega o Guia de Ações São Paulo Saudável para pré-candidatos à prefeitura de SP. #CNPC inicia ciclo de escutas com conselheiros estaduais sobre reestruturação do colegiado.