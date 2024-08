CHARGE 20.08 - DIVULGAÇÃO

CHARGE 20.08DIVULGAÇÃO

Publicado 20/08/2024 12:00

Ministros da área fiscal e social estão preocupados com a pujança das prefeituras – muitas com candidatos à reeleição – nos gastos públicos do 1º semestre. Os bancos oficiais liberaram bilhões de reais em financiamentos este ano, as emendas parlamentares de seus padrinhos senadores e deputados foram despejadas em outros bilhões, mas há uma preocupação fundamental após a farra eleitoral: as contas municipais para ano que vem. O Governo tem um relatório alertando para a potencial inadimplência de pequenos e médios municípios com a União. O que não é novidade, mas que piora em anos de eleição – principalmente, claro, quando o alcaide perde a eleição ou seu aliado não a vence. E o povo paga.

Estátua na Lapa



Nascido na Lapa do Rio de Janeiro, tradicional bairro da boemia carioca no qual se consagraram sambistas há décadas, o saudoso apresentador de TV Silvio Santos deve ganhar uma estátua ali no Largo, em frente aos Arcos por onde passam os bondinhos do bairro de Santa Teresa. "Certamente", respondeu domingo pela manhã o prefeito Eduardo Paes, ao ser provocado pela Coluna sobre um projeto. A conferir

A advogada

Uma advogada bolsonarista é a potencial candidata para uma vaga no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Ela tem apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e é sócia de uma famosa banca do Rio, com ligações na Av. Presidente Vargas.

Saldo brasileiro

⁠Aposentados e pensionistas brasileiros têm sido fundamentais para movimentar a economia portuguesa há alguns anos. Para um exemplo, apenas: O grupo beneficiário da faixa etária que lá reside vai receber este ano 26,4 milhões de euros (cerca de R$ 158 milhões), um dinheiro significativo que fica nos mercados da Terra Mãe.

Pé no asfalto

A Caixa gostou do que viu nos Jogos Olímpicos. Além de patrocinar o Vôlei (1 medalha), na quadra e areia, e o Surf (2 medalhas), decidiu manter o investimento de R$ 6,4 milhões por ano a um projeto de corrida de rua. Vai que aparece por aí na pista um futuro maratonista campeão. É a prova mais tradicional das Olimpíadas.

Medicamentos inéditos



A EMS vai receber um financiamento de R$ 500 milhões do BNDES. A empresa promete a produção de oito medicamentos para diabetes e câncer - seis deles inéditos no País - e outras 17 inovações. O banco também apoiará investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no laboratório brasileiro que se internacionalizou.

ESPLANADEIRA

#Diplomata Diogo Ramos Coelho lança o livro "Mundo Fraturado" sobre geopolítica mundial. #ABSOLAR: fonte solar já representa 19,5% da matriz no País. #Escritório da plataforma X é fechado no Brasil. #Brametal aposta em novas tecnologias para ampliar negócios com usinas solares. #Fanta Caju é lançada em Fortaleza com celebração da cultura cearense em restaurante. #'Filhos do Mangue', de Eliane Caffé, ganha prêmio de direção e atriz coadjuvante em Gramado. #Pagamento de serviços técnicos no exterior pode ficar isento de IRRF.