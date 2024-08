ESPLANADA - IZANIO

ESPLANADAIZANIO

Publicado 29/08/2024 12:00

Autoridades brasileiras – entre eles diplomatas e oficiais das Forças Armadas – confirmam extra-oficialmente que a média de venezuelanos que ingressam no Brasil por Pacaraima (RR), que era de 300 antes das eleições de julho, subiu para 700 na última semana. Estes são os registrados, que vão para os ofícios em breve. Há também, evidentemente, os que passam por outros pontos da fronteira porque não querem seguir os trâmites ou simplesmente porque não têm dinheiro suficiente para passar pela alfândega na fronteira. O fluxo deve aumentar ainda mais, embora não haja previsão de aumento do orçamento da Operação Acolhida, que monitora a situação e dá suporte aos estrangeiros. O Estado de Roraima, onde a maioria se estabelece nas ruas ou abrigos, também não tem previsão de aumento nos repasses da União para a Saúde e Segurança.



Entraram em Goiás

Autoridades da Segurança de Goiás descobriram e já monitoram advogados laranjas da facção PCC que atuam no Estado. Eles compraram nos últimos três meses uma rede de seis postos de combustíveis de uma famosa marca, que havia encerrado as operações, e os reativaram com “bandeira branca”.



Pela tangente

O senador Eduardo Gomes (PL-TO) deve eleger muitos prefeitos. Aproveita a briga acirrada por votos da ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu, a melhor amiga de Dilma Rousseff, e seu filho, o Senador Irajá (PSD-TO). Mãe e filho romperam politicamente em 2022. Eduardo Gomes tornou-se a 3ª via dos candidatos a prefeitos e vereadores.



Mãe do PAC 2

Foi de Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil, a ideia de utilizar recursos do fundo de pensão das estatais nas obras do PAC. Lula gostou, mas quem soube por último foi o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Ocorre que a utilização dos recursos vai desenquadrar os fundos de sua finalidade e já gera polêmica. Os presidentes de Petros, Previ, Postalis e Funcef, chamados à mesa, topam, mas querem garantias jurídicas.



Folha pesada

O senador Laércio Oliveira foi convidado pelo Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da Fecomércio-SP para discutir soluções de desoneração sobre o emprego. “A tributação sobre a folha no Brasil é uma das maiores do mundo e isso dificulta o emprego formal. Precisamos construir solução de uma forma que a Previdência não seja atingida”, diz o senador.



Indenizaçõe$

O mercado de Seguro Prestamista – o que oferece proteção em casos de inadimplência devido a eventos imprevisíveis (como desemprego, doença, invalidez ou morte – faturou R$ 9,9 bilhões no 1° semestre de 2024, alta de 20,7%. O levantamento da CNseg também apontou que o valor pago em indenizações do produto foi de R$ 1,8 bilhão, aumento de cerca de 50%.



ESPLANADEIRA

#FGV Editora publica coletânea sobre a participação dos militares na política do Brasil. #Pé-de-Meia: divulgado calendário para estudantes da EJA. #Leprevost e Sergio Moro propõem criação de agência anticorrupção em Curitiba. #Amazon Brasil recebe alunos do Instituto PROA para imersão nos centros de distribuição. #ABVE: Baterias de veículos eletrificados podem ser 100% recicladas.