Importação de bandidos Izanio

Publicado 21/10/2024 12:00

As penitenciárias de Roraima abrigam cerca de 3 mil presos. O serviço de inteligência do Estado já sabe que mais de 600 são venezuelanos “faccionados” que ingressam no Brasil por meio da Operação Acolhida, sem qualquer verificação. A denúncia é do deputado federal Albuquerque (Rep-RR). O Governo Federal, segundo ele, não faz triagem, permitindo que membros de facções criminosas entrem no Brasil e recebam novos registros de CPF e outros documentos para transitar livremente (e sem ficha criminal cadastrada nos órgãos de segurança públicos). Eles ainda se inscrevem nos programas sociais, benefícios que são negados para muitos brasileiros que lá residem. O problema é maior porque estes números são dos presos. Outras centenas ou milhares já passaram pela fronteira e podem estar em contato com facções de Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, lugares que escolheram para uma “nova vida”. Para agravar esse cenário, o Governo da Venezuela não aceita de volta quem abandonou o país.





Con$ultore$...



A direção da Caixa Econômica Federal está curiosa e confusa com algumas propostas milionárias de “consultores” de marketing e comunicação que chegam, apadrinhados, para o banco. E sem que a instituição precise deles. São contratos de milhões de gente que promete resolver situações na mídia que não interessam ao presidente e diretores. Aliás, tem gente de olho, os contratos atuais podem entrar na mira do TCU.





Todos em casa



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deve manter o recesso branco até 27 de outubro, quando será realizado o 2º turno das eleições. Desde o último dia 8, aliás, quando os trabalhos na Casa deveriam se normalizar pela presença em massa, a Câmara se vê esvaziada. A grande maioria dos parlamentares permanece nas suas bases, ou para garantir secretarias junto a prefeitos eleitos, ou para ajudar os ainda candidatos.





Perdeu feio



O Partido dos Trabalhadores perdeu feio no Nordeste, região que desde os anos 90 tradicionalmente vota em peso em candidatos da legenda desde vereador até governador e para presidente. Candidatos a prefeitos do partido foram derrotados nas 30 maiores cidades da região (mais de 200 mil eleitores). Nessa lista, o aliado PSB só levou Recife.





Passou por cima



A secretária-executiva da Casa Civil do Planalto, Miriam Belchior, está em baixa com comitês do PAC. A reclamação é que ela força a barra para aprovar pleitos do PT. Em reunião no Palácio, Belchior não aceitou pleito do ministro das Cidades, Jader Filho, para Ananindeua (PA). Jader reclamou com Rui Costa, e levou a demanda.





Renan’s fortes





O senador Renan Calheiros (MDB-AL) saiu maior na eleição em relação ao pleito de 2020 em Alagoas. Salta de 37 prefeituras controladas por aliados para 65, a partir de janeiro. Renan Filho, hoje ministro dos Transportes, pode vir a se candidatar, novamente, a governador.





ESPLANADEIRA





* Com Equipe DF, SP e RJ