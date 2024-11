esplanada 1 - esplanada 1

esplanada 1esplanada 1

Publicado 01/11/2024 12:00

Cabo eleitoral do prefeito reeleito Ricardo Nunes (MDB), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (REP) afirmou no dia da eleição que facções criminosas orientaram voto em Guilherme Boulos (PSOL), adversário do prefeito. Foi acionado na Justiça. Mas em Brasília quem terá que se explicar é o ministro da Justiça. O deputado Marcos Pollon (PL-MS) quer que Ricardo Lewandowski compareça à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado para tratar do assunto. O parlamentar levantou as provas da Polícia Civil paulista com bilhetes de presos para seus familiares com orientação de votos e a membros faccionados nas ruas, segundo investigação policial.

Nuvem cara

O orçamento apertou para a ANTT. Diretores espalharam por whatsapp um PDF para gabinetes de políticos – de líderes de bancadas a governadores – pedindo emendas parlamentares. Entre dezenas de propostas, há uma rubrica de R$ 7 milhões para “soluções de controle para aplicações em nuvem; descoberta e correção de vulnerabilidades” e de R$ 16,6 milhões para comprar 49 picapes Mitsubishi.

Cabô o amor

Nicolás Maduro avisou ao Governo que não quer Lula da Silva e Celso Amorim pisando na Venezuela. Rompeu de vez. Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência, defendeu suas próprias gestões na Venezuela em audiência na Comissão de Relações Exteriores na terça. Mas negou-se a classificar o país como ditadura. Afirmou que houve quebra de confiança, porque Maduro não mostrou as atas de votação.

De baixo pra cima

A bancada da segurança contrária à proposta de verticalização das operações policiais se apressou a propor algo diferente. Quer a união das polícias nas operações – em especial na troca de informações – mas que seja de baixo (coordenação nos Estados) para Brasília, e não de ordem da Presidência para os governadores. Os deputados Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL) e Alberto Fraga (PL-DF) apresentaram um PL na quarta (30) neste sentido.

Índio paraguaio

A bancada do agro organiza comitiva para ver de perto o tamanho do estrago para o setor no Sul, onde o presidente Lula decretou demarcações. O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar, também quer uma audiência na Câmara para discutir a situação das demarcações no Paraná e Mato Grosso do Sul. Há informes de acampamentos descontrolados de indígenas latinos, em especial do Paraguai, na região.

Ucranianos aqui

Os deputados ucranianos Ivan Shynkarenko e Oleksii Zhmerenetskyi cumpriram agenda em Brasília nesta semana. Os dois fundaram o grupo parlamentar Ucrânia – EUA – Caribe: cooperação para o futuro. Na quarta (30), eles participaram do Café Nacional de Oração. A próxima missão parlamentar ucraniana já tem data para desembarcar no Brasil: 4 de novembro.

ESPLANADEIRA

#Epharma quer alcançar faturamento de R$ 1 bi em 2030. #Assaí Atacadista faz 50 anos e realiza campanha itinerante nos supermercados. #Clavis inaugura laboratório de cibersegurança em parceria com UNIFEI em MG. #Neoenergia Coelba investe R$ 27 mi em nova subestação e linha de subtransmissão no oeste baiano. #Tempest Academy Conference 2024 ocorre dias 8 e 9 de novembro, em formato híbrido. #Columbia Global Center RJ prorroga inscrições para o programa de formação de lideranças femininas.